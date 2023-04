Strzelanina w banku w USA. Są ofiary

W poniedziałek 10 kwietnia w Louisville – mieście, które znajduje się w stanie Kentucky w USA, doszło do strzelaniny. W wyniku zdarzenia śmierć poniosło co najmniej pięć osób, a sześć zostało rannych. Sposób, w który został sformułowany ten komunikat, sygnalizuje, że bilans poszkodowanych może się zwiększyć. Osoby, które odniosły obrażenia, w tym jeden mundurowy, zostały przetransportowane do szpitala. Nie wiadomo, w jakim są stanie.

Strzelanina w USA. Co najmniej pięć osób nie żyje

Jak informuje NBC News, napastnik otworzył ogień w banku, który znajduje się w samym centrum Louisville. Wiadomo, że wśród ofiar jest agresor. Nie poinformowano, czy zastrzelili go policjanci, którzy przybyli na miejsce zdarzenia, czy zginął od ran, które zadał sam sobie. Mundurowi apelują o to, aby nie zbliżać się do okolicy, w której rozegrały się te zdarzenia.

Gubernator Kentucky Andy Beshear zapowiedział, że w trybie natychmiastowym zmierza na miejsce zdarzenia. Zaapelował także o modlitwę za wszystkie rodziny, które w jakimkolwiek wymiarze zostały dotknięte atakiem i „za miasto Louisville”.

