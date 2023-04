Daniłow nazwał Putina „kremlowskim szczurem”. „Wyczerpał swój limit czasu”

Ołeksij Daniłow w stanowczy sposób odniósł się do dywagacji na temat czasu i tego, na czyją korzyść on gra. „Putin wyczerpał swój limit czasu. Plan, do którego przygotowywał się przez 20 lat, zawiódł na starcie” – napisał Sekretarz Rady Bezpieczeństwa i Obrony Ukrainy.

Pełnowymiarowa wojna w Ukrainie trwa już ponad rok, a rosyjskie wojsko atakuje zarówno cele militarne, jak i obiekty zamieszkałe przez ludność cywilną. Ukraińcy przygotowują się do przeprowadzenia zapowiadanej od tygodni kontrofensywy, aby wyprzeć okupantów ze swoich terytoriów. W tle wydarzeń na froncie odbywają się dyskusje na temat ewentualnych negocjacji, które rzekomo mogłyby podjąć strona ukraińska i rosyjska. Pojawia się również wątek czasu i dywagacje na temat, na czyją korzyść on gra. Ołeksij Daniłow: Putin wyczerpał swój limit czasu Do sprawy odniósł się Ołeksij Daniłow, Sekretarz Rady Bezpieczeństwa i Obrony Ukrainy. „Czas pracuje dla tych, którzy podejmują właściwe decyzje, kierują się wartościami, działają, nie boją się i nie cofają. Inne czynniki mają znaczenie drugorzędne” – napisał na Facebooku. W dalszej części dodał, że „całe to gadanie, że czas jest po stronie wroga, jest bezwartościowe”. Ołeksij Daniłow część wpisu poświęcił Władimirowi Putinowi. „Kremlowski szczur, nieskrępowany terminami procedur wyborczych, ma nadzieję siedzieć w bunkrze i czekać, aż »Zachód zmęczy się Ukrainą«, aż Chiny pomogą, aż w USA zostanie wybrany nowy prezydent albo aż na Ukrainie wybuchną »głodowe zamieszki«” – analizował. „Putin wyczerpał swój limit czasu. Plan, do którego przygotowywał się przez 20 lat, zawiódł na starcie. Tego nie da się naprawić w rok, dwa czy trzy. Popełnił błąd w najważniejszej decyzji swojego życia – o ataku na Ukrainę – a po niej z piedestału najpotężniejszego człowieka na świecie jego status zmienił się do podejrzanego przestępcy, który ma stanąć przed Trybunałem w Hadze. Po czyjej więc stronie jest czas?” – zapytał na koniec Ołeksij Daniłow. W ten sposób Sekretarz Rady Bezpieczeństwa i Obrony Ukrainy nawiązał do wydanego przez Międzynarodowy Trybunał Karny nakazu aresztowania Władimira Putina.





Raport Wojna na Ukrainie

Otwórz raport





Czytaj też:

Zełenski zamieścił wpis po polsku. Tak napisał o katastrofie smoleńskiejCzytaj też:

Pogrzeb Tatarskiego. Prigożyn i tajemnicza kobieta z uzbrojoną obstawą