Rosjanie mają swój odpowiednik Wielkiego Muru Chińskiego? Ich rów widać już z kosmosu

O przygotowaniach rosyjskiego okupanta do ukraińskiej kontrofensywy piszemy już od pewnego czasu. Zdjęcia satelitarne poprzecinanego okopami Krymu obiegły świat jeszcze przed świętami wielkanocnymi. Teraz media donoszą o czymś, co nazwać można śmiało „Wielkim Rowem Rosyjskim”. Skojarzenia z Wielkim Murem Chińskim są wskazane, ponieważ obie te konstrukcje widać już z kosmosu.

„Rosyjski Rów Obronny”

Rosyjski rów obronny ma obecnie około 73 kilometry długości, co stanowi niemal jedną trzecią szerokości całego obwodu zaporoskiego. Ukraińcy podają, że odcinek ten równy jest dystansowi z Chersonia do Mikołajowa. Oprócz głębokiego rowu, konstrukcja składa się także z ziemianek i stanowisk przeciwpancernych.

Fortyfikacje, które wykryte zostały przez zdjęcia satelity Sentinel-2, rozpoczynają się we wsi Semeniwka pod Melitopolem i ciągną aż do miejscowości Mariniwka w okolicach Krymu. Co ciekawe znajdują się aż 50 kilometrów od obecnej linii frontu, sugerując małą wiarę Rosjan w utrzymanie obecnych pozycji.

Rosjanie kopią swój rów od ponad pół roku

Kopanie rowu w obwodzie zaporoskim miało rozpocząć się jeszcze we wrześniu 2022 roku. Według robotników najemnych z Kirgistanu, do których dotarły ukraińskie media, prace zaczęły się jednocześnie z dwóch kierunków. Zatrudnieni przy nich eksperci mieli skarżyć się, że nie otrzymali umówionej wcześniej zapłaty za swoje działania.

Obwód zaporoski jest jedną z czterech prowincji Ukrainy, którą w ubiegłym roku bezprawnie zaanektowała Federacja Rosyjska. Jest istotny choćby z tego względu, że na jego terytorium znajduje się Zaporoska Elektrownia Jądrowa – największa tego typu budowla w Europie.

Rosjanie okopują się na Krymie

Z materiałów udostępnionych przez firmę Maxar wynika, że Rosjanie tworzą na Krymie dziesiątki podobnych umocnień obronnych: okopów, zapór przeciwczołgowych, głębokich dołów na czołgi i inne pojazdy opancerzone. Tego typu fortyfikacje zaobserwowano m.in. wokół małego miasta Medvedivka.

Umocniono też miasto Vitino na zachodnim wybrzeżu Krymu, mimo iż eksperci uznają desant z użyciem amfibii za mało prawdopodobny. Okopy tworzone są m.in. przez pojazdy BTM-3 konstrukcji sowieckiej. Potrafią one kopać rowy z wyjątkową prędkością – nawet w przypadku zamarzniętej ziemi. Oczywiście wykorzystywana jest też zwykła siła robocza. Szczególnie cenni są specjaliści od obróbki drewna i betonu.

