Austria nie dostarczy broni, ale aresztuje Putina. „Wypełnimy swoje zobowiązania”

– Austria jest neutralna militarnie, ale bynajmniej nie neutralna politycznie. Solidaryzujemy się z narodem Ukrainy, wspieramy ją humanitarnie i ekonomicznie, ale nie jeśli chodzi o dostawy broni – mówiła w wywiadzie dla „Tagesspiegel” austriacka minister Karoline Edstadler. – Neutralność Austrii ma status konstytucyjny od 1955 roku – przypomina Edstadler.

Austria aresztuje Putina

Pod koniec marca austriackie ministerstwo spraw zagranicznych zapewniło, że Austria jako strona Statutu Rzymskiego „jest zobowiązana do współpracy z Międzynarodowym Trybunałem Karnym” oraz że „nakazy aresztowania wydane przez Trybunał muszą zostać wykonane, a osoby poszukiwane przez Trybunał muszą zostać aresztowane”.

Zdanie to potwierdziła w wywiadzie Karoline Edstadler. – Austria wywiąże się ze swoich zobowiązań wynikających z prawa międzynarodowego i karnego. Byłam sędzią karnym, a w moim zawodzie wydanie międzynarodowego nakazu aresztowania MTK jest jednoznaczne z tym, że jeśli Putin wejdzie na ziemię austriacką, to należy go aresztować – mówiła minister.

MTK wydał nakaz aresztowania Władimira Putina

Międzynarodowy Trybunał Karny 17 marca wydał oficjalny nakaz aresztowania Władimira Putina. W oficjalnym komunikacie wskazano, że „istnieją uzasadnione podstawy, by sądzić, że Władimir Putin ponosi indywidualną odpowiedzialność karną za zbrodnie wojenne, a także za brak wystarczającej kontroli nad cywilnymi i wojskowymi podwładnymi, którzy popełnili te czyny lub zezwolili na ich popełnienie”. Dodano w nim również, że „zbrodnie miały zostać popełnione na okupowanym terytorium Ukrainy co najmniej od 24 lutego 2022 roku”.

Węgry w opozycji

Choć oficjalnie nakaz obowiązuje w 123 krajach, to władze Węgier zapowiedziały, że nie zamierzają aresztować Władimira Putina. – Biorąc pod uwagę węgierskie prawo, Władimir Putin nie zostałby aresztowany po przybyciu na Węgry – oświadczył 23 marca szef kancelarii premiera Węgier Gargely Gulyas. – Statut MTK nie został na Węgrzech ogłoszony, bo uznano go za niekonstytucyjny – tłumaczył wówczas Gulyas.

