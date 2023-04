Zakaz opuszczania kraju dla poborowych w Rosji. W planach dalsze ograniczenia

Duma Państwowa, niższa izba rosyjskiego parlamentu, przyjęła we wtorek poprawki do ustawy, która pozwoli na elektroniczne dostarczanie dokumentów ws. powołania do wojska. Do tej pory było to możliwe jedynie w formie tradycyjnego listu. Obowiązek ten spoczywał na lokalnych wojskowych biurach poborowych lub pracodawcy zmobilizowanego – poinformowało CNN. Według szacunków od ogłoszenia mobilizacji we wrześniu 2022 r. do wojska zostało powołanych ok. 300 tys. osób.

Po nowelizacji przyjmie się, że dana osoba będzie powiadomiona po wysłaniu wezwania, nawet jeśli nie widziała dokumentów lub maila. Dodatkowo osoby podlegające mobilizacji będą miały zakaz opuszczania kraju. Ustawę musi jeszcze przegłosować Rada Federacji, wyższa izba rosyjskiego parlamentu, która zaplanowała swoje posiedzenie na środę. Uznaje się to jednak za formalność. Potem podpis musi złożyć jeszcze Władimir Putin.

Kolejna fala masowej emigracji Rosjan z kraju? Rzecznik Władimira Putina zabrał głos

O przepisy pytany był podczas tradycyjnego spotkania z dziennikarzami rzecznik Kremla. Dmitrij Pieskow zaznaczył, że nie spodziewa się, że uchwalenie ustawy spowoduje kolejną masową emigrację Rosjan z kraju. Rzecznik Putina przekonywał, że przepisy „nie mają nic wspólnego z mobilizacją, tylko z rejestracją wojskową”. Pieskow zapewniał także, że nie ma w planach drugiej fali powołań do wojska.

Do sprawy odniósł się również w rozmowie z państwową agencją TASS szef komisji obrony rosyjskiej Dumy Państwowej. Andriej Kartapołow wyjaśniał, że nowe zasady będą dotyczyć zarówno poborowych, jak i wszystkich rezerwistów. Dodał, że później może zostać wprowadzony zakaz prowadzenia samochodów, kupowania i sprzedawania nieruchomości oraz zaciągania kredytów.

