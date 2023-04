Znaleziono ciało Chucka Morrisa i jego syna. Tragiczny finał poszukiwań

Ciała Chucka Morrisa, muzyka najlepiej znanego jako perkusista zespołu Lotus, i jego syna Charleya, zostały odnalezione 24 dni po ich zaginięciu podczas spływu kajakowego w Arkansas – potwierdziły władze hrabstwa Benton w Arkansas w niedzielę.

Biuro szeryfa hrabstwa Benton rozpoczęło poszukiwania Morrisa i jego syna po tym, jak ich zaginięcie zgłoszono 16 marca. Jednak kilka dni po rozpoczęciu poszukiwań stało się niemal jasne, że służby szukają ciał kajakarzy. Kilka dni po zaginięciu Morrisa i jego syna temperatura wody w jeziorze spadła do 1 do 4 stopni. Według służb ludzie mogą przetrwać maksymalnie około 90 minut w wodzie o temperaturze od 1 do 4 stopni Celsjusza.

Władze przekazały, że ciała namierzono dzięki zdalnie sterowanym podwodnym bezzałogowcom, które docierają nawet na głębokość 55 metrów. Do poszukiwań zaangażowano nurków, łodzie i psy.

Zaginięcie Chucka Morrisa z Lotus. „Wszyscy liczyliśmy na cud”

W ciągu kilku dni od zniknięcia inni członkowie zespołu Lotus powiedzieli, że obawiają się, że Morris i jego syn nie żyją.

„Wszyscy liczyliśmy na cud, ale w tym momencie poszukiwania Chucka i Charleya zostały wznowione. Z pomocą zespołów K9 istnieje prawdopodobne miejsce na jeziorze, ale wyzwania logistyczne, w tym temperatura, pogoda i do tej pory uniemożliwiały powrót ekip” – napisał zespół na Twitterze 21 marca.

„Chociaż jesteśmy pogrążeni w żałobie, planujemy uczcić pamięć Chucka i Charleya, nasze wspomnienia z nimi oraz to, co znaczyli dla innych” – dodał zespół. Po tym, jak władze potwierdziły znalezienie ciał Morrisa i jego syna, muzycy poinformowali, że zespół Lotus zagra koncerty, z których dochód będzie przeznaczony na rzecz rodziny ofiar.

