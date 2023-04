Wyciek dokumentów z Pentagonu. Gen. Skrzypczak dla „Wprost”: Amerykanom zależało, aby to poszło w świat

Wnikliwi obserwatorzy wydarzeń, jakie mają miejsce na wojnie, są w stanie wychwycić takie treści, które już od ubiegłego roku są w ogólnodostępnym obiegu. To, że Ukraińcom zabraknie rakiet do poradzieckich systemów obrony powietrznej np. BUK czy TOR było wiadomo od dawna. Ich zużycie było bardzo intensywne wobec ataków lotniczych i rakietowych Rosjan. A producentem rakiet jest tylko Rosja. To, że w Ukrainie działają wojska specjalne niektórych państw, w tym i NATO, też było wiadome. Ich udział w szkoleniu żołnierzy Ukraińskich jest nieoceniony.

Informacje, które z taką pasją publikują media i komentują eksperci, są wielowątkowe i tylko cząstkowe, rzekłbym peryferyjne. Ich analiza nie pozwala na zbudowanie sobie jakiegokolwiek obrazu czy scenariusza tego, do czego przygotowują się siły zbrojne Ukrainy.