Wyciek dokumentów z Pentagonu. Żadna ze stron nie wygra wojny w Ukrainie?

Jak można było się spodziewać, wykradzione Amerykanom dokumenty na temat wojny w Ukrainie jeden po drugim ujawniane są międzynarodowej opinii publicznej. Jeden z nich opisuje analizy Pentagonu, próbujące przewidzieć finał konfliktu pomiędzy Rosją i Ukrainą.

Tajne dokumenty USA: Nie będzie negocjacji Rosji z Ukrainą

Dowiadujemy się z niego, że wojna rosyjsko-ukraińska według przewidywań USA może zakończyć się do 2024 roku. Amerykanie nie spodziewają się, że starcie to wyłoni jednego wyraźnego zwycięzcę. Nie liczą też na to, by którakolwiek ze stron konfliktu zgodziła się na negocjacje pokojowe.

W dokumencie stwierdza się rzekomo, iż nawet jeśli Ukraina odzyska „znaczną część swoich terytoriów” i zada Rosji „znaczne straty”, to jej przewaga nie będzie na tyle silna, by doprowadzić do rozmów o pokoju. Co więcej, Amerykanie nie sądzą, by Ukraińcy byli faktycznie zdolni do zadania wojskom Putina tak poważnych strat.

„Negocjacje kończące konflikt są mało prawdopodobne przez cały 2023 rok według wszystkich rozważanych scenariuszy” – można przeczytać w ujawnionym fragmencie tajnego raportu.

Pentagon przewiduje, że 2023 rok nie przyniesie przełomu w wojnie

Opisywane tutaj opracowanie zostało przygotowane w oparciu o szczegółową analizę liczby żołnierzy, uzbrojenia i sprzętu obu stron. Zdaniem „Washington Post” może ono upewnić Chiny czy USA w działaniach mających zmierzać do zakończenia wojny. Dziennikarze przypomnieli, że konflikt za naszą wschodnią granicą już spowodował milionowe migracje oraz śmierć i rany setek tysięcy ludzi.

Oprócz przewidywania wysokich kosztów wojny, amerykański raport zwracał też uwagę na możliwe reakcje dowódców obu stron na nadchodzące wyzwania na polu bitwy. Analitycy stwierdzili w podsumowaniu, że obecny rok zakończy się jedynie „skromnymi” zdobyczami terytorialnymi po obu stronach. Miałoby to wynikać z niewystarczających sił oraz ekwipunku, koniecznych dla przeprowadzania efektywnych operacji.

Wyciek tajnych danych USA ws. Ukrainy

W ubiegłym tygodniu w mediach społecznościowych pojawiły się tajne dokumenty wojskowe, szczegółowo opisujące plany Stanów Zjednoczonych i NATO ws. rozbudowy ukraińskiej armii przed planowaną wiosenną ofensywą. Jak ostrzegali informatorzy „The New York Times”, część z nich może dostarczyć Rosjanom cennych informacji.

Według gazety Pentagon bada, kto mógł stać za wyciekiem tajnych dokumentów. Analitycy wojskowi stwierdzili, że wydają się być one w niektórych częściach zmodyfikowane w stosunku do pierwotnego formatu. Zawyżone zostały amerykańskie szacunki dotyczące liczby zabitych w czasie wojny w Ukrainie i zaniżone szacunki zabitych żołnierzy rosyjskich. Według ekspertów, modyfikacje mogą wskazywać na próbę dezinformacji ze strony Moskwy.







