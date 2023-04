Wyciek tajnych dokumentów ujawnił coś jeszcze: Putin ma przyjmować chemioterapię

Po wycieku tajnych dokumentów z Pentagonu, do opinii publicznej trafiają stopniowo kolejne informacje. Najnowsza dotyczy przewidywań amerykańskich ekspertów od wojskowości, co do możliwych zakończeń wojny Rosji z Ukrainą. Z kolei dziennikarze „The Washington Post” ustalili, że za ujawnieniem informacji wywiadu USA może stać pracownik amerykańskiej bazy wojskowej, który rzekomo przepuścił je do sieci bez żadnych konkretnych celów i nie do końca zdając sobie sprawę z konsekwencji.

Nowe informacje o zdrowiu Władimira Putina. 5 marca miał odbyć chemioterapię

Wśród dokumentów pojawiła się też wzmianka dotycząca bezpośrednio Władimira Putina. O jego zdrowiu mówiło się niemal od samego początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Z początkiem tego roku szef ukraińskiego wywiadu wojskowego Kyryło Budanow w wywiadzie dla ABC News stwierdził, że prezydent Rosji Władimir Putin jest ciężko chory.

– Chorował od dłuższego czasu. Jestem pewien, że ma raka. Myślę, że umrze bardzo szybko – powiedział. Kyryło Budanow przekazał, że ukraiński wywiad otrzymał te informacje od źródeł bliskich Władimirowi Putinowi.

Miesiąc później ukraiński wywiad zdradził nowe ustalenia dotyczące zdrowia rosyjskiego prezydenta. Główny Zarząd Wywiadu Ukrainy zwrócił uwagę na rolę „zachodnich lekarzy”. Zastępca szefa GUR, w wywiadzie dla portalu informacyjnego „Delfi” przekazał, że Putin „leczy się u najlepszych zachodnich lekarzy, więc żyje”. Wadim Skibicki ocenił, że w momencie, gdyby „zabrali się na niego” rosyjscy lekarze, to „wszystko skończyłoby się szybciej”.

Chcieli skompromitować Putina. Przy okazji wyszła na jak chemioterapia rosyjskiego prezydenta

Teraz światło dzienne ujrzały nowe doniesienia. Mowa o dokumentach Pentagonu, które opisuje niemiecki „Focus”. Z informacji dziennika wynika, że fragmenty przecieków mówią o planach obalenia Władimira Putina, które mają Sekretarz Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej Nikołaj Patruszew i Walerij Gierasimow, szef Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych FR.

„Aby skompromitować przywódcę Kremla, chcieli sabotować rosyjską inwazję, przesuwając wojska z Rosji na front południowy. Miało do tego dojść 5 marca. W tym czasie planowana była chemioterapia Władimira Putina, więc nie mógł on zapobiec realizacji tych planów” – pisze niemiecka gazeta.

