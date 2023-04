Atak na siedzibę koncernu LVHM w Paryżu. „Weźcie pieniądze z kieszeni miliarderów”

Czwartek 13 kwietnia był kolejnym dniem masowych demonstracji we Francji. Protestujący wychodzą na ulice, aby wyrazić swój sprzeciw wobec forsowanej przez Emmanuela Macrona reformie emerytalnej, która zakłada m.in. podniesienie wieku emerytalnego z 62 do 64 lat. W Paryżu grupa około 200 kolejarzy ze związku zawodowego CGT Sud Rail wtargnęła do siedziby koncernu LVH. Firma należy do jednego z najbogatszych ludzi na świecie – Bernarda Arnault – i zrzesza luksusowe marki takie jak Louis Vuitton, Givenchy oraz Christian Dior.

Wkrótce więcej informacji.