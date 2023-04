Aktywiści klimatyczni blokują drogi. Mieszkańcy Berlina będą wściekli

Aktywiści klimatyczni protestują ws. decyzji współtworzącej kolację w Niemczech Wolnej Partii Demokratycznej. FDP w ubiegłym miesiącu nieoczekiwanie sprzeciwiła się propozycji Unii Europejskiej ws. zatrzymania sprzedaży samochodów z silnikami spalinowymi. Protestujący z Grupy Ostatnia Generacja pojawili się z plakatami, które uderzały w Wolną Partię Demokratyczną – poinformowało Deutsche Welle.

Dodatkowo aktywiści wylali kilka wiader substancji przypominającej olej przy wejściu do siedziby FDP. Celem akcji grupy ekologicznej było łącznie ponad 20 budynków siedzib firm, partii oraz stowarzyszeń lobbingowych w Berlinie. Wśród nich były m.in.: Bayer, BP, Shell czy Deutsche Bank. W proteście uczestniczyli również aktywiści z Extinction Rebellion oraz Scientist Rebellion.

„Wiosenna rebelia” aktywistów w stolicy Niemiec. Planują nowe demonstracje

To kolejna taka akcja Ostatniej Generacji w niedawnym czasie. W ubiegłym tygodniu aktywiści blokowali strategiczne drogi wokół Hamburga, powodując kilometrowe korki. Najnowsza aktywność skupiona w ramach „wiosennej rebelii” ma potrwać do poniedziałku. Aktywiści planują kolejne demonstracje. Protestujący w ramach Extinction Rebellion rozbili w środę obóz protestacyjny w Invalidenpark, który jest zarejestrowany do wtorku.

Z kolei Ostatnia Generacja zaplanowała na niedzielę 23 kwietnia wiec pod berlińską Bramą Brandenburską. Dodatkowo od kolejnego dnia grupa ekologiczna planuje masowe akcje blokad w stolicy Niemiec. Aktywiści tłumaczą, że swoimi działaniami chcą zatrzymać całe miasto, aby zmusić rząd do działania. Ostatnia Generacja przyznała, że chce zrobić jak najwięcej blokad ulicznych w ostatnim tygodniu kwietnia i pierwszym tygodniu maja.

