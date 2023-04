Le Pen o trzech scenariuszach wojny w Ukrainie. Jedno pytanie wywołało oburzenie

Protesty we Francji, które wybuchły w związku z forsowaną przez Emmanuela Macrona reformą emerytalną, wciąż nie ustają. Demonstranci okazują swój sprzeciw, od tygodni wychodząc na ulice wielu miast. Wzburzenie społeczeństwa widać także w wynikach sondażu, który niedawno został zrealizowany przez Instytut Elabe.

Topnieje poparcie dla Emmanuela Macrona

Wniosek płynący z badania jest jednoznaczny – gdyby wybory prezydenckie odbyły się dzisiaj, Emmanuel Macron nie mógłby liczyć na reelekcję. Wygrałaby wieloletnia liderka Zjednoczenia Narodowego – stosunkiem 55 proc. do 45 proc. głosów. Te wyniki pokazują, że w ciągu roku, poparcie dla Emmanuela Macrona wyraźnie stopniało. W wyborach, które odbyły się w kwietniu 2022 roku, to prezydent uzyskał ok. 58,5 proc. głosów, a Marine Le Pen – ok. 41,4 proc.

W najnowszym wywiadzie dla „El Pais” Marine Le Pen, której słowa niejednokrotnie wywoływały kontrowersje, wypowiedziała się na temat wojny w Ukrainie. – Wierzę w suwerenność narodów: jeśli Ukraina chce dołączyć do NATO, jeśli taka jest jej wola, nie widzę kogokolwiek, kto mógłby się temu sprzeciwić – powiedziała i zaznaczyła, że w sytuacji, kiedy „Rosja atakuje inny naród i zagraża jego suwerenności”, trzeba zająć stanowisko. Marine Le Pen opowiedziała się za wysyłaniem broni defensywnej do Ukrainy.

Marine Le Pen o trzech scenariuszach dotyczących wojny w Ukrainie

Wieloletnia liderka Zjednoczenia Narodowego wspomniała również o trzech scenariuszach dotyczących rozpętanej przez Rosję wojny w Ukrainie. – Jeśli Rosja wygra wojnę, będzie to katastrofalne, ponieważ wszystkie kraje z konfliktem terytorialnym będą myśleć, że mogą go rozwiązać za pomocą broni – powiedziała Marine Le Pen. – Jeśli wygra Ukraina, będzie to oznaczać, że NATO weszło do wojny, ponieważ jestem przekonana, że Ukraina, bez siły NATO, nie może militarnie pokonać Rosji. A to oznacza, że zostałaby rozpętana III wojna światowa – kontynuowała.

– Jeśli nadal będziemy powoli dostarczać broń do Ukrainy, tak jak robimy to teraz, to czeka nas nowa wojna stuletnia, która, biorąc pod uwagę straty ludzkie, jest strasznym dramatem – stwierdziła. Marine Le Pen dopytywana o sposób, który doprowadziłby do zakończenia konfliktu, odparła wzburzona: „Nie podam wam szczegółów planu pokojowego tutaj, na stoliku do kawy”.







