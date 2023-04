Rosjanie przygotowują zmasowany atak? Ukraińcy podają datę

Tegoroczna prawosławna Wielkanoc przypada na niedzielę, 16 kwietnia. Dla Ukraińców będą to kolejne święta, które zakłócą wybuchy rosyjskich bomb. Cytowany przez agencję Unian rzecznik Dowództwa Sił Powietrznych Sił Zbrojnych Ukrainy Jurij Ignat ostrzegł, że ataków może być wtedy więcej, niż zwykle. – Ich „duchowość” jest dla nas wszystkich doskonale jasna – powiedział. - W tych ludziach nie ma nic świętego, mogą robić różne prowokacje również w te święta – dodawał.

– Dlatego trzeba się do tego przygotować, być czujnym, chronić się, słuchać sygnałów ostrzegawczych z powietrza – apelował.

Rosjanie wznawiają produkcję rakiet X-50

Ignat przekazał również, że od jesieni, gdy Rosjanie rozpoczęli regularnie ataki na ukraińską infrastrukturę krytyczną, siły rosyjskie użyły ponad 850 pocisków manewrujących różnego typu. – Nic więc dziwnego, że Rosjanie będą próbowali wznowić produkcję rakiet X-50 – zaznaczył. – To poddźwiękowy pocisk manewrujący, ma prędkość 750-900 kilometrów na godzinę. Nie jest nowy, został opracowany przez Związek Radziecki, ale wróg postanowił go przywrócić – wyjaśnił.

– Być może jest więcej zasobów do produkcji tego typu amunicji, być może ten proces jest tańszy. Zasadniczo jest to ten sam pocisk, co inne, o takich samych właściwościach taktycznych i technicznych, jaki Rosja użyła przeciwko naszej krytycznej infrastrukturze i innym obiektom – stwierdził wojskowy.

Jak przypomina agencja Unian, również ukraińskie Państwowe Pogotowie Ratunkowe ostrzegało, że w Wielkanoc Rosjanie mogą przeprowadzić zmasowany atak. - Ukraińscy żołnierze zrobią wszystko, aby Rosja nie przeszkodziła nam w świętowaniu świąt wielkanocnych – zapewnił dowódca Połączonych Sił Zbrojnych Ukrainy generał Serhij Najew.

Czytaj też:

Le Pen o trzech scenariuszach wojny w Ukrainie. Jedno pytanie wywołało oburzenieCzytaj też:

Rosjanin odciął głowę ukraińskiemu żołnierzowi. Prezydent Czech o „barbarzyńskim nagraniu”