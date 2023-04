Kiedyś propozycja współpracy, dziś seria wyzwisk. Wściekły Prigożyn znalazł cel

Igor Girkin, występujący także pod pseudonimem „Igor Striełkow”, to były dowódca prorosyjskich separatystów w Donbasie. Od miesięcy w ostry sposób komentuje działania rosyjskiej armii w Ukrainie, podkreślając ich nieudolność. Już w marcu zeszłego roku wzywał do przeprowadzenia ogólnej mobilizacji w Rosji. Kilka miesięcy później oskarżał ministra obrony Siergieja Szojgu o „kryminalne niedbalstwo” przy prowadzeniu wojny.

Natomiast w październiku krytykował wydarzenia na odcinku ługańskim. „Siły Zbrojne Ukrainy kontynuują »zwijanie« naszego frontu wzdłuż zbiornika Oskolskiego w kierunku Swatowa. Otrzymałem informację, że wróg zajmie dziś osadę miejską Borowa i wieś Szijkówka. Nasze wojska zostaną pokonane bez walki, ze względu na niezdolność dostępnych sił do pospiesznej obrony tego rejonu” – prognozował wówczas.

Prigożyn krytycznie o Girkinie. „Kompletny drań”, „Bezużyteczna kreatura”

Teraz o Igorze Girkinie wypowiedział się Jewgienij Prigożyn. Założyciel Grupy Wagnera, którego określa się również mianem „kucharza Putina”, zrobił to w krytyczny sposób. Przy okazji wspomniał propozycję, która miała paść w bliżej nieokreślonej przeszłości.

– Wcześniej proponowałem Girkinowi-Striełkowowi wstąpienie do naszej prywatnej organizacji wojskowej, on odmówił. Pokazał się jako kompletny tchórz. My nie przyjmujemy tchórzy – powiedział założyciel Grupy Wagnera, którego słowa cytuje Nexta. W dalszej części krótkiego komentarza dodał, że Striełkow jest „kompletnym draniem” i „bezużyteczną kreaturą”.

Grupa Wagnera jest bezpośrednio zaangażowana w działania zbrojne na terenie Ukrainy. Wspomaga oddziały Rosjan w zbrodniczej napaści. Prowadzi działania m.in. w okolicach Bachmutu – miasta w obwodzie donieckim, które jest wściekle atakowane przez okupantów.







Raport Wojna na Ukrainie

Otwórz raport





Czytaj też:

Szokujące słowa Orbana ws. Ukrainy. Miedwiediew nie kryje zachwytuCzytaj też:

Rosjanie przygotowują zmasowany atak? Ukraińcy podają datę