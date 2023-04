Te kraje nie odcinają się od Putina. „Napaść na Ukrainę jako pretekst”

Liczba krajów potępiających rosyjską agresję na Ukrainę zmniejsza się. To wniosek płynący z analizy przeprowadzonej przez Economist Intelligence Unit (EIU). Grupa badaczy przez pierwszy rok wojny śledziła aktywności poszczególnych państw w sprawie wojny: głosowania na forum ONZ, podejście do wprowadzania sankcji, oficjalne oświadczenia decydentów, ale też dwustronne relacje z Rosją i badania opinii publicznej.

W analizie państwa podzielono na pięć grup: potępiające Rosję, przychylne Zachodowi, neutralne, przychylne Rosji i popierające Rosję. Zdaniem autorów, do grona tych ostatnich dołączyły w ciągu ostatnich miesięcy Iran, Burkina Faso i Mali, podczas gdy Turcję, Kolumbię i Katar oceniono jako kraje, które od sprzyjania Zachodowi przeszły na pozycje neutralne.

– Rosja zabiega o względy niezaangażowanych, neutralnych krajów, starając się zasiać wątpliwości, co do wpływu sankcji na Rosję i wykorzystać niechęć do byłych mocarstw kolonialnych – oceniła Agathe Demarais, dyrektorka ds. globalnych prognoz w EIU.

Rzut oka na mapę pozwala stwierdzić, że największe sukcesy na tym polu Rosja osiąga w Afryce, Ameryce Południowej i Azji Południowo-Wschodniej. W krajach, które właśnie z uwagi na kolonialną przeszłość niemalże odruchowo stają w opozycji do Zachodu oraz w tych, wspieranych w czasie zimnej wojny przez Związek Radziecki.

Państwa określone w analizie jako wspierające – bądź przynajmniej rozgrzeszające – Rosję, zamieszkuje jedna trzecia ludności globu.