Nowe informacje po wycieku tajnych dokumentów USA. Najbliższe otoczenie sabotowało Władimira Putina?

Na początku kwietnia doszło do wycieku tajnych dokumentów USA i NATO ws. wsparcia ukraińskiej ofensywy. Znalazły się tam także inne istotne informacje związane z Ukrainą. Dokumenty przeanalizował m.in. Tagesspiegel. Według niemieckiego dziennika wysokie kierownictwo rosyjskiej armii miało sabotować wojenne plany Władimira Putina w pierwszym etapie inwazji na Ukrainę.

Za wszystkim mieli stać sekretarz Rady Bezpieczeństwa Rosji Nikołaj Patruszew oraz obecny głównodowodzący rosyjskich wojsk okupacyjnych w Ukrainie Walerij Gierasimow. Celem dowódców było, aby wojna zakończyła się do 5 marca 2022 roku. Rosja miała również przenieść swoje zasoby z Taganrogu do Mariupola, aby skupić swoją uwagę na froncie południowym.

Gierasimow miał odrzucić koncepcję planowanej ofensywy. Miał przekonywać Putina, że ukraińskie siły są lepsze od rosyjskich i Kreml poniesie ciężkie straty, jeśli dojdzie do ataku. Wszystko to miało postawić Putina w złym świetle i doprowadzić do zakończenia rosyjskiej inwazji na Ukrainę. 5 marca Putin miał zdecydować o końcu wojny w związku z jego chemioteriapią.

Nie wiadomo, jak bardzo wiarygodne są dokumenty, które wyciekły do sieci. Niektóre z nich mogły zostać co najmniej częściowo sfałszowane. Na stronie Kremla nie ma jednak ani jednego wpisu od 3 do 6 marca. Ostatni dotyczył posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Rosji, a potem Putin prowadził swoje rozmowy przez telefon.

Tajne amerykańskie dokumenty, które wyciekły do sieci mają również dostarczać dowodów na konfrontację ministra obrony Siergieja Szojgu oraz szefa Grupy Wagnera Jewgienija Prigożyna. Rzekomy spór miał eskalować do tego stopnia, że interweniować musiał sam Putin. Szojgu i Prigożyn mieli spotkać się 22 lutego 2023 r.

