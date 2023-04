Gubernator obwodu briańskiego Aleksandr Bogomaz na swoim kanale w komunikatorze Telegram poinformował o próbie nielegalnego przekroczenia granicy państwowej z Ukrainą. Według niego, w pobliżu wsi Zapiesocze, w powiecie pogarskim, cudzoziemiec „został wysadzony w powietrze na zaminowanej linii obronnej”.

Aleksandr Bogomaz zwrócił uwagę, że system ten został stworzony przez żołnierzy Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej w celu zapobiegania tego typu nieupoważnionym wtargnięciom na terytorium Rosji oraz zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom przygranicznych osiedli.

Incydent na rosyjskiej granicy. „Intruz wysadzony w powietrze”

Kommisersant przypomina, że na początku marca grupa sabotażowa wkroczyła na terytorium obwodu briańskiego, co doprowadziło do śmierci dwóch osób we wsi Lubeczan. Według wersji przedstawionej przez portal, napastnicy otworzyli ogień do wysiadających z samochodu dzieci.

„10-letni Fedor został ranny w klatkę piersiową, ale zdołał poprowadzić ze sobą dwie dziewczynki przez las, złapać przejeżdżający samochód i odjechać w bezpieczne miejsce. Dekretem prezydenckim został odznaczony medalem „za odwagę”. Odpowiedzialność za atak wzięła na siebie Grupa Rosyjskiego Korpusu Ochotniczego, która bierze udział w działaniach wojennych po stronie Ukrainy i jest uznawana za ekstremistyczną” – pisze Kommiersant.

Do sprawy tej odniósł się wówczas Rosyjski Korpus Ochotniczy (RDK), oddział ochotników z Rosji, którzy według własnych zeznań walczą za Ukrainę. Jego członkowie wzięli odpowiedzialność za „akty sabotażu”. Opublikowali na Telegramie nagranie, w którym dementują, by „zabijali dzieci, brali zakładników, a następnie uciekali”. „Wszystko to jest kłamstwem kremlowskich propagandzistów” – zapewniają.

W obwodzie briańskim obowiązuje podwyższony poziom zagrożenia terrorystycznego i średni poziom reagowania.

