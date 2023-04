16-latek pomylił adresy. Został postrzelony w głowę

Jak relacjonuje telewizja CNN, do zdarzenia doszło w czwartkowy wieczór, 13 kwietnia, w miejscowości Kansas City w stanie Missouri.

Fatalna pomyłka

Czarnoskóry 16-letni Ralph Yarl – dobrze znany lokalnej społeczności jako uczeń szkoły muzycznej i uzdolniony klarnecista – miał odebrać swoich dwóch młodszych braci, którzy przebywali w domu znajomych rodziny. Niestety, nastolatek pomylił adresy.

Zamiast na ulicę NE 115th Terrace skierował swoje kroki na NE 115th Street. Warto dodać, że obie ulice znajdują się bardzo blisko siebie. 16-latek nacisnął dzwonek, który znajdował się przy wejściu na posesję. Chwilę potem otrzymał postrzał z broni palnej w głowę, który oddał właściciel posesji.

Sprawca postrzelenia nie usłyszał zarzutów

Gdy chłopak upadł na ziemię, oddano do niego drugi strzał. Ofiara cudem przeżyła i został przetransportowana do szpitala. Lekarze określają stan 16-latka jako ciężki, ale na szczęście stabilny.

Właścicielem posesji okazał się mężczyzna w wieku ok. 80 lat. Policjanci aresztowali go wkrótce po zdarzeniu, lecz ostatecznie mężczyzna opuścił areszt bez postawienia zarzutów. Zapewne bronił się, że był pewien, iż ma do czynienia z włamywaczem.

Śledztwo w tej sprawie wciąż trwa, a więc niewykluczone, że postawienie zarzutów jest jedynie kwestią zebrania odpowiednich dowodów.

Sprawa ma charakter rasistowski?

CNN podkreśla, że sprawa może mieć podtekst rasistowski. Ciężko ranny nastolatek jest czarny, zaś właściciel posesji jest biały.

Szef lokalnej policji Stacey Graves zapewnił, że na chwilę obecną nic na to nie wskazuje. Zastrzegł jednak, że ten wątek będzie rozpatrywany przez śledczych.

„Podobnie jak wielu, jestem załamany i rozgniewany niedawnym postrzeleniem dziecka w naszej społeczności, które po prostu przyszło do domu, aby odebrać swoje młodsze rodzeństwo. To nigdy nie powinno się zdarzyć. Oczekuję, że władze wkrótce zakończą szczegółowe śledztwo i przedstawią prokuratorom pełne akta sprawy. Moje serce jest z matką dziecka, jego rodziną i wszystkimi, którzy go znają” – skomentował na Twitterze burmistrz Kansas City Quinton Lucas.

"Pukanie do drzwi nie jest przestępstwem"

Prawnik rodziny nastolatka Ben Crump ocenił, że działania właściciela posesji nie da się w żaden sposób usprawiedliwić.

– Nie możesz po prostu strzelać do ludzi bez usprawiedliwienia, kiedy ktoś puka do twoich drzwi. Pukanie do twoich drzwi nie jest przestępstwem. Ten facet powinien zostać oskarżony – skwitował Crump.

