Skandalista Juan Carlos zje lunch z królem Karolem. Tak zakpił z niego lata temu

W tym tygodniu poinformowano, że 85-letni były król Hiszpanii Juan Carlos zostanie przyjęty na prywatnym lunchu u króla Karola – donosi Daily Mail. W poniedziałek wieczorem byłego monarchę widziano, gdy opuszczał ekskluzywny prywatny klub członkowski w Londynie. Lata temu Juan Carlos był w dobrych relacjach z królową Elżbietą i brytyjską rodziną królewską, a na jednym ze zdjęć było widać, jak rozmawia z księżną Dianą, podczas gdy młody książę William siedział między jego nogami.

Niegdyś uwielbianemu władcy towarzyszy aura skandali obyczajowych i finansowych. Hiszpański autor Amadeo Martinez Ingles twierdził, że Carlos spał z 62 kobietami w ciągu zaledwie jednego półrocza i rzekomo przespał się z ponad dwoma tysiącami kobiet w latach 1976-1994. Tymczasem król pozostał w związku małżeńskim z królową Sofią, chociaż para rzekomo nie dzieliła łóżka od późnych lat 70.

Kolejna hańba dotknęła hiszpańską rodzinę królewską w 2013 r., kiedy córka Juana Carlosa, Cristina, została wraz z mężem prześwietlona pod kątem korupcji. Po śledztwie trwającym ponad trzy lata, Cristina, która jako pierwsza hiszpańska arystokratka pojawiła się w sądzie, została uniewinniona, chociaż jej mąż trafił do więzienia, a ona została pozbawiona księstwa przez swojego brata.

Kiedy Juan Carlos abdykował w 2014 roku, powiedział swoim poddanym: „Postanowiłem zakończyć swoje panowanie i zrzec się korony Hiszpanii.

Zarzuty o korupcję. Sprawa Juana Carlosa umorzona

Ustępując z tronu dziewięć lat temu, wymierzył też cios ówczesnemu księciu Karolowi, mówiąc: „Nie chcemy, aby mój syn usychał, czekając jak książę Karol”.

Podejrzenia o korupcję położyły się też cieniem na byłym królu. W 2020 roku hiszpański Sąd Najwyższy wszczął dochodzenie zaledwie dwa miesiące przed jego wyjazdem do Arabii Saudyjskiej w sprawie jego rzekomego udziału w kontrakcie dotyczącym kolei dużych prędkości w tym kraju. Nieżyjący już król Arabii Saudyjskiej Abdullah rzekomo zdeponował 77 milionów funtów (85 milionów euro) na szwajcarskim koncie bankowym, do którego podobno miał dostęp Juan Carlos. Jednak ostatecznie sprawa została umorzona. Były król żyje na samowygnaniu w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, odseparowany od żony i rodziny. Po zamknięciu sprawy w 2022 roku wrócił do Hiszpanii, by spotkać się z bliskimi i wziąć udział w trzydniowych regatach w kurorcie Sanxenxo.

