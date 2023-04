Utrzymywała, że jest zaginioną Madeleine McCann. Nowy wątek w sprawie zaskakuje

21-letnia Julia Faustyna przez wiele tygodni publikowała w mediach społecznościowych rzekome dowody na to, że ona to Madeleine McCann. Niedawno okazało się, że nie ma takiej możliwości, by 21-latka była zaginioną przed laty Brytyjką, ponieważ testy DNA wykazały jednoznacznie, że przodkowie Julii Faustyny pochodzą z Polski.

Nowy wątek w sprawie Julii Faustyny. Sprawę zbada polska policja?

Wkrótce po tym dziewczyna wydała zaskakujące oświadczenie. Odniosła się w nim do ostatecznych wyników i swoich wcześniejszych twierdzeń. „Nie było moim zamiarem wywoływanie smutku ani żadnych innych negatywnych emocji u nikogo, zwłaszcza u rodziny McCann” – zapewniła w oświadczeniu w mediach społecznościowych. „Nie pamiętam większości szczegółów ze swojego dzieciństwa, ale niektóre rzeczy pamiętam i nigdy nie powiedziałam, że jestem Madeleine McCann” – napisała.

„The Sun” poinformował we wtorek o nieoczekiwanym wątku w sprawie Julii Faustyny. Fia Johansson, psycholog, która przywiozła 21-latkę do Stanów Zjednoczonych w celu poddania jej testom DNA, złożyła doniesienie w amerykańskiej policji, twierdząc, że telefon pozostawiony przez Julię zawiera zdjęcia dzieci i dowody na to, że „dziewczyna zachęcała młode dziewczyny, aby dołączały do seks-platform”. Dziennik podaje, że Julia Faustyna stanowczo zaprzecza tym zarzutom.

Nieprzyzwoite zdjęcia w telefonie Julii Faustyny? 21-latka stanowczo zaprzecza

Dr Johansson powiedziała „The Sun”, że przekazała telefon Departamentowi Szeryfa Hrabstwa Orange, który ma dostarczyć go organom ścigania w Niemczech i Polsce. – Policja traktuje to bardzo poważnie i zapewnił, że zostanie przeprowadzone pełne dochodzenie – przekazała.

– Nie miałam pornografii dziecięcej na moim telefonie. Nigdy nie próbowałam zachęcać nastolatków do robienia czegoś nielegalnego, złego i obrzydliwego – zapewnia 21-latka. Stwierdziła, że jeśli w jej telefonie znaleziono nieprzyzwoite zdjęcia, to musiały zostać tam umieszczone przez kogoś innego. Dodała, że telefon kupiła od nieznanej osoby.

