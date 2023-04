Tragiczne w skutkach wyzwanie na TikToku. Nie żyje 13-letni chłopiec

Popularne na TikToku wyzwanie „Benadryl Challenge” polega na tym, że uczestnik zażywa od 12 do 14 tabletek Benadrylu, czyli leku przeciwhistaminowego, który jest stosowany w przypadku alergii i można go dostać bez recepty. Spożycie takiej dawki ma wywołać halucynacje.

Tragiczny finał TikTokowego wyzwania

13-letni Jakob z Greenfield w stanie Ohio przyjął podaną dawkę leku – przekazała jego rodzina w rozmowie z serwisem ABC6.com. Chłopak zażył tabletki w towarzystwie swoich kolegów, którzy filmowali całą sytuację. Kilka chwil po połknięciu leku, Jakob dostał drgawek. – Kiedy to zrobił, wszystko przyszło na raz i było to zbyt wiele dla jego ciała – powiedział ojciec nastolatka, cytowany przez serwis CBS News.

13-latek trafił do szpitala, gdzie został podłączony pod respirator. Lekarzom nie udało się go jednak uratować – po sześciu dniach zmarł. Amerykańska Agencja Żywności i Leków (Food and Drug Administration) od lat ostrzega przed wyzwaniem na TikToku.

Rodzina chłopca ostrzega

Rodzina chłopca zdecydowała się ostrzec innych rodziców, by monitorowali aktywność swoich dzieci w mediach społecznościowych i uchronili je przed wzięciem udziału w wyzwaniu.

– Próbowaliśmy powiedzieć mu, żeby trzymał się z dala od TikToka. Nie chcieliśmy go na TikToku. Są tam rzeczy, które są dobre, ale są też rzeczy, które są tam złe – powiedziała babcia Jacoba w rozmowie z Fox News Digital.

Ojciec zmarłego skontaktował się też z lokalnymi władzami i postuluje wprowadzenie ograniczeń wiekowych dotyczących kupowania leków takich jak Benadryl. Z kolei firma produkująca lek przestrzegła na swojej stronie internetowej, że „jest to niebezpieczny trend i należy go natychmiast zatrzymać”.

Groźne skutki przedawkowania leku

Benadryl zawiera środek, który tymczasowo łagodzi objawy spowodowane przez katar sienny, alergie górnych dróg oddechowych lub przeziębienie, takie jak katar i kichanie. Według FDA difenhydramina jest bezpieczna i skuteczna, gdy jest stosowana zgodnie z zaleceniami, ale wyższe dawki mogą powodować poważne problemy z sercem, drgawki, śpiączkę, a nawet śmierć.

