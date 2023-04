Niespodziewany gość na polsko-białoruskiej granicy. „To dla mnie zaszczyt, że mogę dziś tu być”

– Chcę mówić o granicy, będąc właśnie tutaj, na Wołyniu, w pobliżu granicy Ukrainy z Białorusią i Polską. Jesteście bohaterami i silnymi ludźmi – powiedział Zełenski.

Ukraiński przywódca podziękował też za obronę kraju w Bachmucie. – Wiem, jak mocno tam staliście. Chciałbym podziękować wam i waszym towarzyszom broni. Chcę życzyć zdrowia, siły także waszym bliskim. Wszyscy jesteśmy dumni, że mamy tak silnych strażników granicznych. Życzę, abyście w obronie naszego państwa zachowali tę potęgę, sprawiedliwość i furię, jaką mamy. Życzę wszystkim samych zwycięstw – dodał.

Zełenski przy polskiej granicy. Podziękował strażnikom granicznym

Jak poinformował Wołodymyr Zełenski, w celu zapewnienia niezawodnej ochrony ukraińskiej granicy i gotowości do odparcia ewentualnej inwazji wroga z terytorium Białorusi, budowane są bariery inżynieryjne, fortyfikacje i instalowane są systemy zdalnego monitoringu.

Straż graniczna pokazała postępy, jakich dokonano od początku 2022 r., aby wzmocnić granicę z Białorusią w obwodzie wołyńskim. Prezydent skontrolował także punkt obserwacyjny oraz dwupoziomowy system okopów na granicy. Z pozycji punktu obserwacyjnego zademonstrowano całodobowy nadzór linii granicznej za pomocą systemów zdalnego monitoringu wizyjnego. Głowie państwa pokazano systemy do wykrywania bezzałogowych statków powietrznych.

Ukraiński prezydent odwiedził Polskę z początkiem kwietnia. Wołodymyr Zełenski odnosząc się do kwestii ekshumacji ofiar rzezi wołyńskiej, powiedział, ż każdy człowiek, który zginął, czy to dziś, czy kiedyś w historii, zasługuje na to, aby go odnaleźć i pochować.

Sprawa ekshumacji ofiar rzezi wołyńskiej

„Ukraina i Polska. Razem! Obok siebie we wszystkim” – napisał Wołodymyr Zełenski na Twitterze, podsumowując swoją wizytę w naszym kraju. Prezydent Ukrainy udostępnił również wpis Andrzeja Dudy. „Nigdy nie będziesz szedł sam” – zapewnił polski prezydent, który dodał krótkie nagranie, na którym ściska dłoń Wołodymyra Zełenskiego.

– Kilka dni przed wizytą prezydenta Wołodymyra Zełenskiego w Polsce otrzymaliśmy dobrą wiadomość. Władze obwodowe Tarnopola wydały kolejną zgodę niezbędną do prowadzenia prac ekshumacyjnym ofiar rzezi wołyńskiej w miejscowości Puźniki pod Tarnopolem. Teraz czekamy na ostatni dokument, który powinna wystawić komisja działająca przy rządzie – mówi „Wprost” Michał Dworczyk, minister w kancelarii premiera.

Czytaj też:

Ukraińska armia otrzymała ważne wsparcie. Niemcy przekazały baterię PatriotCzytaj też:

KE odpowiada na propozycję Polski. Kompromis na wyciągnięcie ręki