W rosyjskiej stolicy nie ukryjesz się przed poborem. „Identyfikacja w 2 sekundy”

W związku z wojną toczoną na terytorium Ukrainy, rosyjskie władze zorganizowały częściową mobilizację, powołując do wojska około 300 tys. obywateli kraju. Wielu z nich uciekło za granicę, inni do dziś uchylają się przed tym obowiązkiem, kryjąc na prowincji lub w największych aglomeracjach. Część z nich będzie musiała jednak zmienić strategię, ponieważ największe rosyjskie miasto nie będzie już dla nich bezpiecznym schronieniem.

System rozpoznawania twarzy pomoże w mobilizacji

Jak donosi portal belsat.eu, komisarz wojskowy Moskwy Maksim Łoktiew zapowiedział już używanie technologii rozpoznawania twarzy do wyłapywania osób, które nie chcą służyć w wojsku. Poborowi do tej pory unikali wysłania na front, przebywając po prostu w miejscu innym, niż adres zameldowania. Teraz będzie to trudniejsze.

Przy pomocy algorytmu FindFice rosyjskiej firmy Ntechlab już nawet w 2 sekundy będzie można rozpoznać twarz, uchwyconą przez jedną z kamer monitoringu miejskiego. Po raz pierwszy systemu tego użyto w 2018 roku, podczas Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2018. Przy jej pomocy udało się zatrzymać około setki osób, która naruszyła prawo na mundialu w Rosji.

Nowoczesny system na zwykłych kamerach

– Nasze algorytmy pracują na najzwyklejszych kamerach monitoringu, więc nie trzeba instalować kolejnego drogiego urządzenia, lecz wystarczy po prostu zastosować algorytm. Czy ludzie się uśmiechają, czy mają zły grymas, krzyczą czy mają spokojny wyraz twarzy i tak dalej – to neurosieć określa dość dokładnie. Używa się tego nie tylko na meczach i imprezach masowych. Generalnie przypadków użycia jest oczywiście bardzo dużo – zapewniał dyrektor strategii Ntechlab Siergiej Martynow.

W czasie pierwszych miesięcy pandemii koronawirusa system FindFice pomagał wyłapywać osoby, które nie przestrzegały przepisów kwarantanny. Później rosyjskie władze wykorzystały technologię w antydemokratycznym celu, ścigając uczestników protestów przeciwko władzy. Jednym z nich był Artiom Pugaczow, który opowiedział później o wszystkim Belsatowi.

Jak dokładne są programy wykrywające twarz?

– Sędzia przedstawiła materiał obciążający i spytała czy mam jakieś komentarze. Przedstawiłem jej swoje zdanie, a potem przystąpili do rozpatrywania materiałów sprawy. Był do nich załączony dysk, asystentka sądowa włożyła go do komputera i wyświetliła na ekranie – mówił.

– W rzeczywistości to nic innego jak zapis z po prostu zwykłej miejskiej kamery. Po prostu po ulicy idą ludzie, ciągłym potokiem. Ot, idą ludzie, ludzie, ludzie. I oto wychodzę ja i obracam twarz do kamery – w tym momencie stop klatka – opowiadał.

Przed kilkoma dniami prezydent Rosji Władimir Putin podpisał przyjęte przez parlament przepisy, które pozwalają na dostarczanie powołań do wojska drogą elektroniczną. Nie trzeba nawet potwierdzać ich odbioru, dostarczenie na elektroniczny adres uznaje się za skuteczne. Za niestawienie się przewidziane są oczywiście surowe kary.







