Chińska akrobatka spadła z wysokości. Nagranie obiegło internet

Do tragedii doszło niedaleko miasta Suzhou w chińskiej prowincji Anhui. Podczas akrobacji na wysokościach z użyciem dźwigu i wstęgi na ziemię runęła akrobatka. Kobieta wykonująca wraz ze swoim mężem pokaz, straciła chwyt i zaczęła spadać. Czujący to mąż próbował łapać ją nogami, jednak na nic się to zdało. Po upadku została natychmiast przetransportowana do szpitala. O jej śmierci w wyniku odniesionych obrażeń poinformował przedstawiciel lokalnych władz.

Oburzenie internautów

Nagranie szybko obiegło internet i wywołało lawinę negatywnych komentarzy. Internauci zwrócili uwagę na braki zabezpieczenia pary w powietrzu i rozłożenia maty zderzeniowej na ziemi.

„Ten rodzaj akrobatyki w powietrzu jest naprawdę niebezpieczny. Powinno się przynajmniej umieścić na dole siatkę bezpieczeństwa, aby wykonujący był chroniony przed upadkiem” – napisał jeden z internautów wzywając do zaostrzenia wymogów względem organizatorów podobnych wydarzeń. „Nieważne jak wykwalifikowani są artyści, zawsze będą błędy. Jak to się stało, że nie było żadnych środków bezpieczeństwa?” – zapytał inny komentujący.

Seria niedociągnięć

W kolejnym oświadczeniu lokalne władze poinformowały, że przeprowadzone przez nie dochodzenie wykazało, że zdarzenie zostało uznane za wypadek, a sam pokaz zlecony został przez lokalną firmę rolniczą. Ustalono również, że firma nie uzyskała kompletu zezwoleń ze strony władz przed wydarzeniem oraz nie zapewniła wystarczających środków bezpieczeństwa. Za naruszenie uznano również użycie dźwigu podczas występu.

twitter

Firma zlecająca występ zapewnia jednak, że osiągnięte zostało porozumienie w sprawie odszkodowania z rodziną ofiary, a sama zostanie pociągnięta do odpowiedzialności zgodnie z prawem. Chińskie Stowarzyszanie Akrobatów oświadczyło, że jest „zszokowane i zdruzgotane tragedią” oraz wezwało akrobatów do większego zwracania uwagi na zabezpieczenia podczas występów.

Czytaj też:

Michał Wójcik stracił partnerkę. „Jest w bardzo ciężkim stanie psychicznym”Czytaj też:

Kontrowersje po ćwiczeniach poznańskiej policji. Chodzi o strój „terrorystki”