Rodzice zaginionej 15-latki nie tracą nadziei. Ekspert: Szanse są nikłe

Rebecca Reusch zaginęła 18 lutego 2019 roku. Przed zniknięciem 15-latka przebywała w domu swojej siostry i szwagra w Berlinie, i to tam widziała była ostatni raz. Rankiem nastolatka miała wyjść do szkoły, do której nigdy nie dotarła. Nie wiadomo również, czy w ogóle opuściła dom. Do dziś nie nastąpił żaden widoczny przełom, a głównym podejrzanym niemieckiej policji pozostaje mąż starszej siostry zaginionej – Florian R.

Podejrzany mężczyzna był już w tej sprawie dwukrotnie aresztowany, a jego dom został niedawno przeszukany po raz kolejny. Jak donosiły media, w domu wykonano wówczas pomiary akustyczne i zabezpieczono możliwy dowód – szlafrok z brakującym paskiem. Pojawił się w sprawie również polski wątek. Jednak pomimo działań ze strony policji rodzina jest przekonana o jego niewinności.

Rodzice zabrali głos

Teraz, kiedy w mediach ponownie pojawiły się doniesienia o udziale w zaginięciu nastolatki jej szwagra, rodzina dziewczynki postanowiła zabrać głos. – Nie tracimy nadziei – powiedziała w rozmowie z telewizją RTL matka Rebeki Brigitte. Już w poprzednich rozmowach kobieta odcinała się od oskarżeń w kierunku zięcia i podkreślała, że jako rodzina trzymają się razem, a „głęboka miłość, którą czują do siebie nawzajem” daje im siłę.

Ekspert studzi emocje

Po słowach matki nastolatki, w tej samej telewizji głos zabrał specjalista w zakresie kryminalistyki i medycyny sądowej prof. Christian Matzdorf. – Jeśli w trakcie śledztwa pojawią się nowe tropy, całkiem możliwe, że poszczególne aspekty, które były już wcześniej znane, w tym ślady takie jak szlafrok i brakujący pasek, nagle nabiorą zupełnie innego znaczenia – mówił na antenie profesor.

Choć ocenił, że szansa na odnalezienie dziewczyny jest bardzo mała „o czym twierdzi nawet prokurator”, to liczy na doprowadzenie sprawy do końca. – Nadal możemy założyć, że istnieje duże prawdopodobieństwo, że ta sprawa zostanie rozwiązana i że można będzie znaleźć wtedy ciało – stwierdził Marzdorf.

