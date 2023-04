Spekulacje po tajemniczym błysku nad Kijowem. Szef kancelarii prezydenta o UFO

Nad Kijowem zaobserwowany został błysk. Początkowo spodziewano się, że to mógł być upadek satelity. Wszystko wskazuje jednak na to, że to był meteor.

W środę późnym wieczorem mieszkańcy Kijowa zobaczyli na niebie jasne błyski, po których nastąpił dźwięk podobny do eksplozji – podała agencja Unian. Szef kijowskiej administracji wojskowej Serhij Popko zaznaczył, że w mieście włączono alarm przeciwlotniczy. Z kolei szef kancelarii prezydenta Andrij Jermak początkowo podał, że obrona powietrzna działa, ale później usunął swój wpis i wezwał do zabrania głosu Siły Powietrzne. Jasne błyski nad Kijowem i dźwięk podobny do eksplozji. To nie rosyjski atak Siły Powietrzne stwierdziły, że błysk na pewno nie został spowodowany przez rosyjski atak powietrzny. To wydarzenie jest im zbyt dobrze znane od momentu rosyjskiej inwazji w lutym 2022 r. – podkreśliło BBC. Spekulowano, że jasna łuna może być spowodowana upadkiem sondy NASA. Amerykańska agencja kosmiczna ogłosiła wcześniej w tym tygodniu, że satelita RHESSI, używany do obserwacji rozbłysków słonecznych, która została wystrzelona na niską orbitę okołoziemską w 2022 r. i wycofana z użytku w 2018 r., ponownie wejdzie w atmosferę w środę. Jasna łuna nad Kijowem wzbudziła różne teorie. NASA zabrała głos NASA podkreśliło jednak, że w momencie, kiedy obserwowano błysk nad Kijowem, satelita nadal był na orbicie i ponownie wejdzie w atmosferę Ziemi w nocy. Dodatkowo trajektoria sondy, która jest również śledzona przez departament obrony USA, znajduje się bardzo daleko od Ukrainy. Ukraińskie Siły Powietrzne ogłosiły, że za jasną łunę odpowiada najprawdopodobniej meteor. Trwa jednak wyjaśnianie dokładnych okoliczności zdarzenia. Ukraińcy zaczęli tworzyć mnóstwo memów o inwazji kosmitów. Emotikonę przedstawiającą UFO zamieścił także sam Jermak. Kilka minut później Siły Powietrzne zaapelowały, aby „nie używać ich oficjalnych symboli do tworzenia memów dla wroga”. twittertwitterCzytaj też:

