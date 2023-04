Adam Bielecki szukał ciała himalaisty. „Zorientowałem się, że jednak żyje”

Annapurna to jeden z najniebezpieczniejszych ośmiotysięczników, ale w ostatnich dniach także jeden z najbardziej obleganych. Obecnie wspina się na nią wiele wypraw jednocześnie: zarówno sportowych, jak i komercyjnych. Duże zagęszczenie himalaistów sprawia, że z tego rejonu napływa mnóstwo sensacyjnych informacji.

Walka o życie na Annapurnie

Niedawno sześcioro wspinaczy uratowano dzięki akcji, w której użyto śmigłowca z długą liną. Udało się też ocalić spisaną na straty Baljeet Kaur. Indyjska himalaistka była już uznana za zaginioną i publikowano wpisy o jej śmierci, kiedy ktoś zauważył ją na wysokości około 7400 metrów. Po przetransportowaniu do szpitala, jej stan uznano jako dobry.

Niestety, nie udało się uratować Noela Hanny, doświadczonego Irlandczyka. Kiedy wszyscy myśleli, że kolejną ofiarą śmiertelną góry będzie Anurag Maloo z Indii, Adam Bielecki przekazał sensacyjne informacje. „Myślałem, że szukam ciała w tej szczelinie na głębokości 50 metrów. Zorientowałem się, że jednak żyje” – podał za pośrednictwem swojego konta na Facebooku.

Akcja ratunkowa i Anurag Maloo

W akcji ratunkowej oprócz Bieleckiego brał udział jeszcze drugi Polak, Mariusz Hatala. Ekipie przedowniczył Chhang Dawa Sherpa, a w jej skład weszli członkowie Seven Summit Treks. Himalaistę udało się odnaleźć po trzech dniach w szczelinie na wysokości 5800 metrów. W stanie krytycznym przetransportowano go śmigłowcem do szpitala. Środki na ratowanie bliskiego zgromadziła w internetowej zbiórce rodzina Maloo.

