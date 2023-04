Syn królowej małżonki Camilli reaguje na oskarżenia Harry’ego. „Wyszła za mąż za osobę, którą kochała”

6 maja w Opactwie Westminsterskim wraz z królem Karolem III koronowana zostanie jego małżonka Camilla. Obchody i uroczystości z okazji koronacji potrwają trzy dni.

Tom Parker Bowles broni Camilli

Pisarz i krytyk kulinarny Tom Parker Bowles, syn z pierwszego maleństwa Camilli, wziął udział w podcaście The News Agents, w którym bronił swojej matki i odpierał oskarżenia wysunięte pod jej adresem między innymi przez księcia Harry'ego. W autobiografii „Spare” książę Sussex stwierdził, że zarówno on, jak i jego brat William, błagali ojca, by nie żenił się z Camillą. Oskarżył ją o to, że spiskowała z brytyjskimi mediami, by poprawić swój wizerunek. Stwierdził, że „zaczęła grać w długą grę”, by doprowadzić do małżeństwa z Karolem, a ostatecznie do koronacji.

– Myślę, że zmiany się zdarzają, ale nie obchodzi mnie, co ktoś mówi – to nie był żadna gra końcowa – powiedział Tom Parker Bowles w podcaście. – Wyszła za mąż za osobę, którą kochała i to właśnie się stało – powiedział syn Camilli.

„Nadal jest naszą matką”

Parker Bowles został zapytany o to, czy dziwnie było myśleć o matce jako „królowej”. – Nie do końca, ponieważ nadal jest naszą matką. Mówię „naszą”, ale nie królewskie „my”, mówiąc w imieniu mojej siostry i swoim. Jest naszą matką – podkreślił.

W czasie rozmowy padło też pytanie o to, czy Camilla będzie denerwować się przed koronacją. – Myślę, że każdy byłby niespokojny przy tak ważnej okazji o historycznym znaczeniu. I tak, myślę, że byłbym przerażony, gdybym musiał wyjść w antycznych szatach… – powiedział.

Pierwsze małżeństwo się rozpadło

Pierwszym mężem Camilli Parker Bowles był emerytowany brytyjski oficer Andrew Parker Bowles. Para rozwiodła się w 1995 roku. Mają dwójkę dzieci: Tima i Laurę. Dziesięć lat później, w kwietniu 2005 r., Camilla poślubiła Karola.

