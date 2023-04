Wprost z Ukrainy: Miesiąc pod hasłem kontrofensywy. Wyczuwalny głód sukcesu

Ukraińskie władze apelują, by nie spekulować na temat czasu i kierunków ukraińskiego kontrataku i przypominają, że taka cisza pozwoliła jesienią ubiegłego roku na wielki sukces w obwodzie charkowskim, który we wrześniu został wyzwolony spod rosyjskiej okupacji.

Jednak te same ukraińskie władze same niekiedy o kontrofensywie mówią. A to, że odbędzie się na kilku kierunkach, a to, że wierzą w cierpliwość zachodnich partnerów w tej sprawie.

Premier Denys Szmyhal kolejny raz mówił o odzyskaniu terytoriów w granicach z 1991 roku. W ostatnich dniach zaś Hanna Malar, wiceminister obrony narodowej Ukrainy, przyznała, że aktywne działania szturmowe toczą się na wschodzie kraju – chodzi o kierunki łymański, bachmucki, awdijiwski i marjiński.