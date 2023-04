Sprawa głównego podejrzanego ws. Madeleine McCann. Niemiecki sąd podjął decyzję

Sąd w Brunszwiku w Niemczech postanowił nie rozpatrywać sprawy o przestępstwa seksualne, o które został oskarżony Christian B. Powodem jest ostatnie miejsce zamieszkania mężczyzny, które nie znajdowało się w Dolnej Saksonii, tylko w kraju związkowym Saksonia-Anhlat. Friedrich Fuelscher, adwokat Christiana B. tłumaczył, że jego klient co prawda był zameldowany w Brunszwiku, ale był to adres korespondencyjny i tam nie mieszkał – podał The Guardian.

Wkrótce miał się rozpocząć proces Christiana B. Sprawa może zostać przeniesiona do Magdeburga, najbliższego sądu od miejsca, w którym podobno miał mieszkać Niemiec. Inną opcją jest Frankfurt, gdzie Christian B. został przewieziony przez władze po tym, jak został aresztowany we Włoszech. Wówczas śledczy musieliby jednak zacząć od początku.

Niemiec został w 2022 roku oskarżony przez niemieckich prokuratorów z Brunszwika o dokonanie trzech gwałtów oraz dwukrotne wykorzystanie seksualne dzieci. Do przestępstw doszło pomiędzy grudniem 2000 r. a lipcem 2017 r.

Christian B. a sprawa zaginięcia Madeleine McCann

Christian B. jest też głównym podejrzanym ws. zaginięcia Madeleine McCann. Przestępstwa seksualne, o które został oskarżony Niemiec, nie są powiązane z zaginięciem brytyjskiej dziewczynki. Obecnie Christian B. odbywa karę siedmiu lat więzienia za zgwałcenie 72-letniej kobiety w rejonie Algarve w Portugalii, gdzie zaginęła Madeleine McCann.

Mimo decyzji sądu w Brunszwiku prokuratura ma zamiar kontynuować śledztwo ws. Madeleine McCann. Adwokat Niemca przekonywał, że decyzja sądu w Brunszwiku oznacza również, że niemiecki wymiar sprawiedliwości nie jest kompetentny także w kwestii zaginięcia brytyjskiej dziewczynki.

