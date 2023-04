Ukraińcy chcieli uderzyć na siły rosyjskie w Syrii? Sensacyjny przeciek z USA

Sensacyjna informacja o planach ukraińskich dotyczących Syrii to kolejny przeciek, oparty na informacjach wykradzionych z Pentagonu przy pomocy platformy Discord. Według tych danych ukraiński wywiad wojskowy chciał zaatakować Rosjan, którzy od 2015 roku wspierają w Syrii reżim Baszara al-Asada.

Rosji groził atak na terenie Syrii?

Armia Putina od jesieni ubiegłego roku stopniowo wycofywała swój sprzęt i kadry z Bliskiego Wschodu, by wzmocnić swój front w Ukrainie. Problemy w Syrii mogłyby zatrzymać ten proces i dać nieco więcej czasu ukraińskim obrońcom.

Według dokumentów opisanych przez „Washington Post”, Ukraińcy chcieli przeprowadzić atak na Rosjan we współpracy z Syryjskimi Siłami Demokratycznymi, którymi kierują wspierani przez USA Kurdowie. Planowano ataki dronami, ale też „działania bezpośrednie”. Nie ustalono skali ataku: mógł on obejmować od drobnych akcji, do nawet ataku na lotnisko.

Zełenski wstrzymał plany dotyczące Syrii?

W zamian za ukraińską pomoc, Kurdowie mieli otrzymać systemy obrony powietrznej, instruktorów z ukraińskiego wywiadu oraz obietnicę utrzymania wspólnej operacji w tajemnicy. O wszystkim miała rzekomo wiedzieć Turcja, która zwalcza Kurdów. Możliwe, że politycy z tego kraju potraktowaliby zdarzenie jako okazję do własnej operacji w regionie.

Działania na terenie Syrii miał zamrozić prezydent Wołodymyr Zełenski. W grudniu ubiegłego roku stwierdził, że podobna operacja nie może zostać przeprowadzona. Dziennikarze przypuszczają, że powodem mogły być sukcesy ukraińskich akcji sabotażowych i chęć zaoszczędzenia wyczerpującego się szybko zasobu dronów.

Wyciek danych z Pentagonu

Amerykańscy urzędnicy twierdzą, że niektóre dokumenty mogły zostać zmienione lub wykorzystane w ramach kampanii dezinformacyjnej. Rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby zaapelował o ostrożność, „ponieważ wiadomo przynajmniej w niektórych przypadkach, że informacje zostały sfałszowane”.

Według „The Washington Post” za wyciekiem stał „młody, charyzmatyczny entuzjasta broni, który podzielił się ściśle tajnymi dokumentami z grupą odległych znajomych szukających towarzystwa w czasie pandemicznej izolacji”. Dokumenty miały trafić najpierw na platformę Discord.







