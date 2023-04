Gigantyczny relikt II wojny światowej w podziemiach Samary. Rosjanie przywrócą go do użytku

Przypomnijmy: jak informowaliśmy w lutym, władze Rosji nakazały przeprowadzenie przeglądów i remontów schronów przeciwlotniczych na terytorium całego kraju.

W Rosji istnieją tysiące schronów z lat 40. i 50.

Warto podkreślić, że polecenie dotyczy w praktyce nie tylko Moskwy czy Petersburga, ale także miejscowości położonych w najdalszych zakątkach Rosji.

Na terytorium całego kraju znajdują się tysiące takich obiektów. Przytłaczająca większość z nich została wybudowana w latach 40. i 50. ubiegłego wieku, czyli podczas II wojny światowej albo w pierwszych latach Zimnej Wojny.

Cel tych działań jest oczywisty – wpisują się one w propagandowy przekaz Kremla, jakoby kraje NATO szykowały się do napaści na Rosję. Brytyjski dziennik The Guardian przybliżył proces przygotowywania schronów na przykładzie Samary.

Olbrzymi relikt nacierania Niemców na Moskwę

To liczące ponad milion mieszkańców miasto nad Wołgą w europejskiej części Rosji. Pod placem w ścisłym centrum Samary – placem Kujbyszewa – znajduje się schron z początku lat 40., wybudowany na bezpośrednie polecenie Józefa Stalina.

To nieprzypadkowo jeden z największych schronów, jaki kiedykolwiek powstał na terenie ówczesnego Związku Radzieckiego.

Gdy w 1941 r. wojska niemieckie zbliżały się do Moskwy, to właśnie do Samary – która nosiła wówczas nazwę Kujbyszew, na cześć komunistycznego działacza Waleriana Kujbyszewa – ewakuowano wiele instytucji rządowych i przez pewien czas de facto pełniła ona częściowo funkcję radzieckiej stolicy. Wspomniany obiekt miał służyć urzędnikom Kremla i dowództwu Armii Czerwonej.

Schron przetrwał w zaskakująco dobrym stanie

Jeszcze niecałe dwa lata temu – czyli w ostatnich miesiącach przed rozpoczęciem przez Rosję napaści na Ukrainę – rozważano przekształcenie ogromnego schronu w centrum Samary na placówkę muzealną.

Sprzyjał temu fakt, że schron przetrwał do czasów współczesnych w zaskakująco dobrym stanie. I nie chodzi wyłącznie o fakt, że zachowało się w nim oryginalne wyposażenie z lat 40. Do dziś funkcjonuje bez zarzutu wiele urządzeń, np. windy czy telefony.

Ogłoszony w listopadzie przetarg

The Guardian uzupełnia, że w listopadzie ubiegłego roku władze obwodu samarskiego ogłosiły przetarg o wartości 3,8 miliona rubli – tj. ok. 200 tys. zł – na „prace hydroizolacyjne” w jednym ze schronów na terenie obwodu.

Wszystko wskazuje na to, że chodzi właśnie o schron pod placem Kujbyszewa w Samarze. Rosyjscy urzędnicy odmawiają jednak udzielenia jakichkolwiek informacji na temat szczegółów przetargu.

– W obwodzie samarskim, zgodnie z poleceniami prezydenta Rosji, prowadzone są na pełną skalę prace (...) w celu wdrożenia środków ochrony ludności. Przed zakończeniem działań komentarze na temat tej kategorii obiektów byłyby przedwczesne – skomentował jeden z lokalnych urzędników.

