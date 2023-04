Gigantyczny relikt II wojny światowej w podziemiach Samary. Rosjanie przywrócą go do użytku

Przypomnijmy: jak informowaliśmy w lutym, władze Rosji nakazały przeprowadzenie przeglądów i remontów schronów przeciwlotniczych na terytorium całego kraju.

W Rosji istnieją tysiące schronów z lat 40. i 50.

Warto podkreślić, że polecenie dotyczy w praktyce nie tylko Moskwy czy Petersburga, ale także miejscowości położonych w najdalszych zakątkach Rosji.

Na terytorium całego kraju znajdują się tysiące takich obiektów. Przytłaczająca większość z nich została wybudowana w latach 40. i 50. ubiegłego wieku, czyli podczas II wojny światowej albo w pierwszych latach Zimnej Wojny.

Cel tych działań jest oczywisty – wpisują się one w propagandowy przekaz Kremla, jakoby kraje NATO szykowały się do napaści na Rosję. Brytyjski dziennik The Guardian przybliżył proces przygotowywania schronów na przykładzie Samary.

Olbrzymi relikt nacierania Niemców na Moskwę w 1941 r.

To liczące ponad milion mieszkańców miasto nad Wołgą w europejskiej części Rosji. Pod placem w ścisłym centrum Samary – placem Kujbyszewa – znajduje się schron z początku lat 40., wybudowany na bezpośrednie polecenie Józefa Stalina.

To nieprzypadkowo jeden z największych schronów, jaki kiedykolwiek powstał na terenie ówczesnego Związku Radzieckiego.

Gdy w 1941 r. wojska niemieckie zbliżały się do Moskwy, to właśnie do Samary – która nosiła wówczas nazwę Kujbyszew, na cześć komunistycznego działacza Waleriana Kujbyszewa – ewakuowano wiele instytucji rządowych i przez pewien czas de facto pełniła ona częściowo funkcję radzieckiej stolicy. Wspomniany obiekt miał służyć urzędnikom Kremla i dowództwu Armii Czerwonej.

Schron przetrwał w zaskakująco dobrym stanie

Jeszcze niecałe dwa lata temu – czyli w ostatnich miesiącach przed rozpoczęciem przez Rosję napaści na Ukrainę – rozważano przekształcenie ogromnego schronu w centrum Samary na placówkę muzealną.

Sprzyjał temu fakt, że schron przetrwał do czasów współczesnych w zaskakująco dobrym stanie. I nie chodzi wyłącznie o fakt, że zachowało się w nim oryginalne wyposażenie z lat 40. Do dziś funkcjonuje bez zarzutu wiele urządzeń, np. windy czy telefony.

Ogłoszony w listopadzie przetarg

The Guardian uzupełnia, że w listopadzie ubiegłego roku władze obwodu samarskiego ogłosiły przetarg o wartości 3,8 miliona rubli – tj. ok. 200 tys. zł – na „prace hydroizolacyjne” w jednym ze schronów na terenie obwodu.

Wszystko wskazuje na to, że chodzi właśnie o schron pod placem Kujbyszewa w Samarze. Rosyjscy urzędnicy odmawiają jednak udzielenia jakichkolwiek informacji na temat szczegółów przetargu.

– W obwodzie samarskim, zgodnie z poleceniami prezydenta Rosji, prowadzone są na pełną skalę prace (...) w celu wdrożenia środków ochrony ludności. Przed zakończeniem działań komentarze na temat tej kategorii obiektów byłyby przedwczesne – skomentował jeden z lokalnych urzędników.

