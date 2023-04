Nieznane zdjęcie Elżbiety II obiegło media. Zrobiła je wyjątkowa osoba

Niepublikowane wcześniej zdjęcie zostało zamieszczone w mediach społecznościowych rodziny królewskiej przy okazji 97. rocznicy urodzenia Elżbiety II. Fotografia powstała na kilka miesięcy przed śmiercią monarchini. Zdjęcie w trakcie rodzinnej wycieczki do Balmoral latem ubiegłego roku wykonała księżna Kate. Żona Williama jest autorką także innych zdjęć członków rodziny królewskiej – swoich dzieci.

Kate sportretowała Elżbietę II z wnukami

Na fotografii widać Elżbietę II siedzącą w gronie wnucząt i prawnucząt. Królową otaczają m.in. książęta George, Charlotte i Louis – synowie księcia Williama. Oprócz nich do pamiątkowej fotografii zapozowali: dzieci Zary i Mike’a Tindallów: Mia, Lucas i Lena, a także Savannah i Isla Philips – dzieci Petera Phillipsa i Autumn Kelly. W tylnym rzędzie stoją wnuki Elżbiety II: Louise Mountbatten-Windsor i James, hrabia Wessex – syn i córka obecnych księżnej i księcia Edynburga.

twitter

Rodzina królewska podzieliła się również zdjęciem królowej wykonanym podczas zaręczyn. Fotografię opatrzono podpisem: „Dziś wspominamy niesamowite życie i spuściznę Jej Wysokości Królowej Elżbiety II, w dniu, który były dniem jej 97. urodzin”.

Podwójne obchody urodzin królowej

BBC przypomina, że rodzina królewska w kwietniu świętowała w kameralnym gronie prawdziwą datę urodzin Elżbiety II. O wiele bardziej huczny przebieg miały czerwcowe oficjalne obchody. Z tej okazji w Londynie odbywała się parada wojskowa Trooping the Colour.

W ostatnich latach królowa ze względu na podeszły wiek i pogarszający się stan zdrowia, nie uczestniczyła we wszystkich punktach programu obchodów jej urodzin. Monarchinię reprezentowały dzieci i wnuki. To z okazji Trooping the Colour powstawały słynne zdjęcia royalsów pozdrawiających poddanych z balkonu Pałacu Buckingham.

Czytaj też:

Przyjaciółka Elżbiety II niezaproszona na koronację. Jest reakcja córkiCzytaj też:

Księżna Kate ma ogromny żal do Meghan Markle. „To jeden z najgorszych dni w jej życiu”