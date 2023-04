Amerykański dowódca negatywnie o Rosjanach: Brakuje im przywództwa

W piątek 21 kwietnia w niemieckim Ramstein odbyło się kolejne spotkanie sojuszników Ukrainy. Oprócz ministrów obrony Ukrainy, Polski i Niemiec, byli na nim obecni także politycy Amerykańscy, m.in. sekretarz obrony USA LLoyd Austin czy szef sztabu amerykańskich wojsk lądowych generał Mark Milley. Ten ostatni miał do powiedzenia kilka zdań na temat zdolności bojowej rosyjskich wojsk.

Gen. Milley: Rosjanom brakuje przywództwa i woli walki

– W przeciwieństwie do sił ukraińskich, które są silnie zmotywowane do walki za swój kraj, wolność, demokrację i sposób życia, Rosjanom brakuje przywództwa i woli walki – oceniał gen. Milley. – Ich morale jest słabe, a dyscyplina ulega erozji. Rosja ucieka się do zacieśniania przepisów dotyczących poboru, masowo wrzucając swoich obywateli w chaos wojny – podkreślał.

Przypomniał, że w amerykańskich bazach w Europie szkolą się dziesiątki tysięcy Ukraińców. W samych Niemczech przeszkolono już 8,8 tys. obrońców Ukrainy, a w planach są ćwiczenia dla następnych 2,5 tys. osób.

– Te brygady są wyszkolone, wyposażone i przygotowane do operacji bojowych. Więc kiedykolwiek i gdziekolwiek Ukraina zdecyduje się ich użyć, będziemy kontynuować to wsparcie. Jestem pewny, że są w stanie odnieść sukces przekonywał amerykański dowódca. – Rosja zużywa znaczące siły w zamian za bardzo niewielkie zyski – dodawał.

Ukraina podsumowuje spotkanie w Ramstein

W piątek 21 kwietnia ustalenia ze spotkania z Ramstein podsumował minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow. „Odbyło się spotkanie „koalicji czołgowej”. Jestem wdzięczny moim kolegom: Borisowi Pistoriusowi i Mariuszowi Błaszczakowi za ich niezachwiane wsparcie dla Ukrainy” – napisał w mediach społecznościowych polityk. Jego zdaniem uruchomienie w Gliwicach centrum serwisowego dla ukraińskiego sprzętu „przyczyni się do wzmocnienia współpracy i rozszerzenia możliwości ukraińskich obrońców”.

„Stworzona wspólnym wysiłkiem „pancerna pięść” powstrzyma agresję reżimu terrorystycznego przeciwko Europie i całemu wolnemu światu – zapewniał. – Nowoczesne technologie zachodnie przyczynią się do pokonania Moskwy. Im szybciej to nastąpi, tym prędzej zapanuje pokój” – dodawał ukraiński polityk.

