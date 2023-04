Franciszek stanął w obronie Jana Pawła II. Mówił też o „wichrach wojny”

Franciszek konsekwentnie broni Jana Pawła II, którego osoba jest ostatnio w naszym kraju poddawana ponownej weryfikacji. Po publikacjach na temat krakowskiego okresu Karola Wojtyły, polscy komentatorzy, politycy i internauci zaczęli ostro spierać się o faktyczne podejście świętego do problemu pedofilii w Kościele.

Franciszek: Jan Paweł II był świętym za życia

– Jan Paweł II był świętym za życia i jest nim teraz formalnie po śmierci. Nikt nie może szczerze wątpić w przyzwoitość papieża Wojtyły – podkreślił papież w rozmowie z dziennikarzami. Nie zgodził się na wiązanie osoby Karola Wojtyły z wypowiedziami Pietro Orlandiego, brata Emanueli Orlandi z Watykanu, która zaginęła w wieku 15 lat.

Wywiad był też okazją do wspomnienia o drugim poprzedniku, Benedykcie XVI. – Zawsze otrzymywałem z jego strony dobre rady i stałą pomoc. Widywaliśmy się znacznie częściej, niż to wiadomo, przede wszystkim w ostatnich czasach, kiedy było jasne, że jego stan zdrowia nieodwracalnie się pogarsza – mówił Franciszek.

Franciszek do wiernych: Nie zapominajmy o Ukraińcach

Papież Franciszek zwrócił się też do wiernych w czasie południowego spotkania w Watykanie. Na modlitwie do Królowej Niebios zapowiedział swoją piątkową wizytę na Węgrzech. – To będzie także podróż do centrum Europy, na którą nadal napierają lodowate wichry wojny, a masowe przemieszczanie się tak wielu osób przypomina o pilnych kwestiach humanitarnych – stwierdził. – Nie zapominajmy o naszych ukraińskich braciach i siostrach, wciąż cierpiących z powodu tej wojny – apelował.

Dodatkowo głowa Kościoła katolickiego zaapelowała o jak najszybsze zaapelowała o „jak najszybsze zakończenie fali przemocy w Sudanie i powrót do dialogu w tym kraju”. – Zachęcam wszystkich do modlitwy za naszych sudańskich braci i siostry – mówił. Wspomniał również o obchodzonym w minioną sobotę Dniu Ziemi.

