Piosenka usunięta z listy utworów na koronację Karola III. Zaskakujący powód

Koronacja Karola III zbliża się wielkimi krokami. W związku z tym wydarzeniem, brytyjskie media co chwilę publikują artykuły na temat listy gości, ich usadzenia, czy zapowiadanych protestów. Najnowszym tematem na Wyspach stał się obecnie fakt usunięcia utworu szkockiego zespołu z oficjalnej koronacyjnej listy piosenek.

Piosenka The Proclaimers usunięta z listy koronacyjnych utworów

Chodzi o hit „I’m Gonna Be (500 Miles)” zespołu The Proclaimers. Na usunięcie utworu wpłynęły skargi od osób, które zwracały uwagę na republikańskie poglądy muzyków. We wrześniu ubiegłego roku Charlie Reid wyraził poparcie dla Symona Hilla, którego oskarżono o niewłaściwe słowa i zachowanie podczas ceremonii proklamacji króla Karola III jako głowy państwa.

Hill krzyczał wykrzykiwał wówczas pytanie: „Kto go wybrał?”. W wywiadzie dla „The National” Reid mówił później, że protestujący mężczyzna wypowiadał się też w jego imieniu. – Czułem, że ten facet mówi za mnie i za całą masę innych osób. Nie tylko w Szkocji, ale w całej Wielkiej Brytanii – stwierdzał.

Charlie Reid: Szanuję królową Elżbietę, ale nie szanuję monarchii

Pytany o śmierć królowej Elżbiety podkreślał, że szanuje ją osobiście jako kobietę, ale nie popiera monarchii. – Jej syn, tak samo bez żadnych wyborów przejął władzę, a media nie zachęcały do żadnej debaty na ten temat. Nikt tego nie podważał. Przekaz był taki, że w Wielkiej Brytanii wszyscy odbierają to w ten sam sposób, a tak nie jest. To po prostu nieprawda – mówił Reid.

Muzyk podkreślał, że w przypadku ogłoszenia niepodległości Szkocji, powinno nastąpić referendum w sprawie utrzymywania rodziny królewskiej. Sondaż z ubiegłego roku pokazywał, że 45 proc. mieszkańców Szkocji nadal jest za utrzymaniem monarchii.

Koronacja Karola III

Ceremonia koronacyjna rozpocznie się w sobotę 6 maja od nabożeństwa w Opactwie Westminsterskim. Na ten dzień w Londynie zaplanowano dwie procesje. Jedna zabierze króla na mszę świętą. Trasa przejazdu ma przebiegać z Pałacu Buckingham aleją The Mall, przez Admiralty Arch, ulicą Whitehall w stronę placu Parliament Square, do Opactwa Westminsterskieg.

Druga odbędzie się już po nabożeństwie. Mają jej towarzyszyć „siły zbrojne z całej Wspólnoty Narodów i brytyjskich terytoriów zamorskich oraz wszystkie służby sił zbrojnych Wielkiej Brytanii, obok ochroniarzy suwerena i Królewskich Wodniaków”. Karol III i Camilla Parker-Bowles mają podróżować złotą karetą koronacyjną, powstałą w 1762 roku. Była ona używana podczas koronacji wszystkich brytyjskich monarchów od czasu koronacji Wilhelma IV w 1831 roku. Droga powrotna prowadzić ma tą samą trasą.

Oprócz tego zaplanowano koncert na zamku Windsor, imprezy uliczne oraz pokazy świateł. Co więcej, poniedziałek 8 maja będzie dla Brytyjczyków dniem wolnym od pracy.

