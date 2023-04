Odlot Miedwiediewa we wpisie o Polsce. „Zamieni się we wściekłego psa”

Wiceszef Rady Bezpieczeństwa Rosji Dmitrij Miedwiediew po raz kolejny wziął na celownik Polskę, fałszywie zarzucając władzom, że mają niepohamowane imperialne ambicje i chcą „przywrócenia niedokończonego imperium Rzeczpospolitej »od morza do morza«”, a elementem tego planu miałoby być rzekomo wchłonięcie części Ukrainy.

Odlot Miedwiediewa. „Oczywiście żaden z polskich maniaków nie myśli o konsekwencjach”

We wpisie na Telegramie były prezydent Rosji określił Polskę jako kraj „przesiąknięty przeszłością, który inspiruje się mapami sprzed 400 lat”. „Imperialne halucynacje spychają polskie społeczeństwo w otchłań poważnych załamań historycznych” – czytamy dalej. „W obecnych okolicznościach zbójecka Polska uznała, że szansa na wchłonięcie resztek Ukrainy może być zrealizowana albo teraz, albo nigdy. Oczywiście żaden z polskich maniaków nie myśli o konsekwencjach” – stwierdził Dmitrij Miedwiediew.

„Postawię paradoksalną tezę. W dłuższej perspektywie niedokończona, brzydka konfiguracja polsko-ukraińska jest na korzyść Rosji. Upiwszy się krwią, jak to już bywało, Rzeczpospolita 2.0 może zaangażować się w historyczny rewanżyzm. Zacznie terroryzować sąsiadów bezpodstawnymi roszczeniami »z prawa pamięci«. Zamieni się we wściekłego psa, kąsającego wszystkich w Europie. Coś podobnego obserwujemy już dziś” – kontynuował wiceszef Rady Bezpieczeństwa Rosji, wspominając o „roszczeniach reparacyjnych” Polski wobec Niemiec.

Dmitrij Miedwiediew w serii szokujących tez wieszczył także, że dojdzie do sporu terytorialnego Polski z Niemcami oraz Czechami, a ten ostatni – według niego – trwa już teraz. Z zakłamanej wizji rosyjskiego propagandysty wynika również, że europejscy przywódcy „opamiętają się”, a gdy „zdadzą sobie sprawę z tego, co się dzieje” zwrócą się do Rosji o pomoc. Wiceszef Rady Bezpieczeństwa Rosji stwierdził też, że będą trwały prace nad nowym traktatem o bezpieczeństwie europejskim, aby powstrzymać „niespokojną Polskę”. „Polska – z kawałkami Ukrainy czy bez – jest dla nas tworem nieskończenie wrogim” – podsumował Dmitrij Miedwiediew.

Polska od początku pełnowymiarowej, rosyjskiej agresji na Ukrainę w jednoznaczny sposób wspiera zaatakowany przez okupantów kraj. Udziela wsparcia humanitarnego, ale także angażuje się na rzecz budowania koalicji, która sukcesywnie przekazuje Ukrainie broń, aby ta mogła ochronić swoją suwerenność.







Raport Wojna na Ukrainie

Otwórz raport





Czytaj też:

Moskwa „podsyca wątek śląskiego separatyzmu”. „Śląsk może wypłynąć na wolne wody”Czytaj też:

USA nie wpuściły dziennikarzy towarzyszących Ławrowowi. Szef MSZ zapowiada odwet