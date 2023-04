Były prezydent Rosji grozi użyciem broni jądrowej. „Możemy to zrobić jako pierwsi”

Dmitrij Miedwiediew podczas pierwszego maratonu edukacyjnego „Wiedza” lekceważył kwestię zmian klimatycznych. Były prezydent Rosji zwrócił uwagę, że większym zagrożeniem jest wojna jądrowa. Dodał, że taka możliwość zwiększa się każdego dnia z „dobrze znanych powodów”. Zastępca przewodniczącego Rady Bezpieczeństwa Rosji podkreślił, że może dojść do nowej wojny światowej i starcia sił Rosji oraz NATO.

Miedwiediew cytowany przez portal 24tv.ua przekonywał, że Rosji nie brakuje rakiet, pocisków i czołgów. Zdaniem byłego prezydenta Rosji konflikt światowy przybliżają działania Zachodu polegające na „pompowaniu” broni do Kijowa. Miedwiediew ocenił również, że „cichy rozbiór” Ukrainy przez Polskę i inne kraje w niedalekiej przeszłości jest „lepszy niż dołączenie Ukrainy do NATO lub wojna światowa” – podał Kommiersant.

Wojna w Ukrainie. Dmitrij Miedwiediew kolejny raz grozi użyciem broni jądrowej

Miedwiediew w odpowiedzi na słowa jednego z uczestników spotkania wrócił do rosyjskiej doktryny nuklearnej – podał TASS. Wiceszef Rady Bezpieczeństwa Rosji przekonywał, że Rosja może jako pierwsza użyć broni jądrowej, jeśli pojawi się wobec niej zagrożenie. Były prezydent Rosji ostrzegał, że przeciwnicy Moskwy nie powinni tego lekceważyć.

– Te wszystkie głosy o tym, że „Rosjanie nigdy tego nie zrobią” albo „Rosjanie cały czas straszą nas użyciem broni jądrowej” są bezwartościowe – mówił Miedwiediew. Zastępca przewodniczącego Rady Bezpieczeństwa Rosji kontynuował, że zachodni analitycy dowódcy wojskowi i polityczni powinni oceniać intencje Kremla. – Jako były prezydent wiem, że w określonej sytuacji trzeba być gotowym do jej użycia, bez względu na to, jak potwornie i okrutnie może to zabrzmieć – stwierdził Miedwiediew.

