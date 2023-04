Teksas: Strzelanina po balu maturalnym. 9 osób rannych

Dziewięciu nastolatków zostało rannych w wyniku strzelaniny w hrabstwie Jasper w Teksasie. Do wydarzenia doszło w nocy z soboty na niedzielę podczas przyjęcia po balu maturalnym w domu jednego z absolwentów. Biuro szeryfa prowadzi dochodzenie, jednak na ten moment na są znani sprawcy ani motyw. Niewykluczone jest jednak, że ma ona związek z inną strzelaniną, do której doszło kilka kilometrów dalej.

„Coś poszło nie tak”

Według policji żadna z ofiar nie doznała obrażeń zagrażających życiu. Najpoważniejsze rany odniosła 19-letnia dziewczyna, która została postrzelona w dłonie oraz postrzelony w kolano chłopak, lokalna gwiazda piłki nożnej. – Jedyne co wiemy, to że grupa nastolatków spotkała się po balu maturalnym, aby przeżyć noc, którą zapamiętaliby do końca życia. I coś poszło nie tak, kilku z nich zostało postrzelonych – komentował sprawę szeryf hrabstwa Mitchel Newman.

Strzelaniny w USA

Według portalu Gun Violence Archive w ciągu ostatnich 10 lat w Stanach Zjednoczonych doszło do 173 strzelanin. Od 11 kwietnia, kiedy doszło do zamachu w banku w Louisville, licznik wzrósł o 27 wydarzeń. Według portalu w sam poniedziałek, 24 kwietnia, zastrzelonych zostało 14 osób, a łącznie do nadużycia broni doszło 54 razy. W Polsce o jednej z ofiar amerykańskich strzelanin głośno było przed tygodniem, kiedy to 20-latka zastrzelona została po podjechaniu na niewłaściwy podjazd w stanie Nowy Jork.

Biden przeciwnikiem dostępu do broni

Otwartym przeciwnikiem łatwego dostępu do broni palnej jest prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden, który zapowiedział we wtorek ubieganie się o reelekcję. „Zbyt wielu Amerykanów płaci za bezczynność swoim życiem. Kiedy Republikanie w Kongresie będą działać w celu ochrony naszej społeczności?” – pisał przed kilkoma tygodniami na Twitterze Biden, uderzając tym w partię republikańską, której możliwym kandydatem na prezydenta ponownie jest Donald Trump.

