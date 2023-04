Prezydent Andrzej Duda ma nowy tytuł. Otrzymał go na mongolskim uniwersytecie

Andrzej Duda wraz z małżonką są w trakcie oficjalnej wizyty w Mongolii. O tytule naukowym, który przyznano prezydentowi Kancelaria Prezydenta poinformowała w środę rano. Doctor honoris causa to akademicki tytuł honorowy nadawany przez uczelnie osobom szczególnie zasłużonym dla nauki i kultury. Nie wymaga posiadania formalnego wykształcenia, ale nadawany jest zazwyczaj osobom o wysokim statusie społecznym lub naukowym.

Andrzej Duda z tytułem doktora honoris causa

Wcześniej głowa państwa spotkała się ze swoim odpowiednikiem w Ułan Bator. – Rozmawialiśmy dzisiaj z panem prezydentem dłuższą chwilę w formatach zarówno spotkania wąskiego w cztery oczy, jak również i spotkania delegacji na temat tych najważniejszych kwestii dotyczących naszej współpracy. Ja przede wszystkim pogratulowałem panu prezydentowi, bo rzeczywiście byłem w Mongolii kilkanaście lat temu, towarzysząc wtedy panu prezydentowi, prof. Lechowi Kaczyńskiemu w jego oficjalnej wizycie jako członek wówczas polskiej delegacji, jako jego współpracownik – wspomniał Duda.

– Mogę śmiało powiedzieć, że mam porównanie, jak wyglądała Mongolia, jak wyglądało Ułan Bator wtedy i jak wygląda dzisiaj. Rzeczywiście ten rozwój miasta i w ogóle kraju jest ogromny. I tutaj ogromne gratulacje i dla pana prezydenta, i dla wszystkich tych, którzy na przestrzeni tych lat o ten rozwój dbali i prowadzą sprawy rozwoju Mongolii – podkreślił polski prezydent.

Porozumienie między Polską a Mongolią. Czego dotyczy?

Andrzej Duda zwrócił też uwagę, że traktuje tę wizytę bardzo poważnie. – To jest nie tylko delegacja złożona z moich współpracowników w Kancelarii Prezydenta. To przede wszystkim pani marszałek Małgorzata Gosiewska, która jest tutaj obecna po to, żeby rozwijać współpracę międzyparlamentarną. To ministrowie rządu, którzy dzisiaj są obecni w polskiej delegacji – pan minister Grzegorz Piechowiak z Ministerstwa Rozwoju, jak również pan minister Piotr Dziadzio z Ministerstwa Klimatu, Główny Geolog Kraju. Jest obecny również pan Zdzisław Sokal – Polska Agencja Inwestycji i Handlu – przekazał.

– Te najważniejsze dzisiaj porozumienia, które zostały zawarte – bo przed chwilą zawarliśmy pięć umów międzynarodowych – właśnie dotyczą kwestii rozwojowych na najbliższe lata, dotyczą współdziałania w tych dziedzinach, które dzisiaj szczególnie nas interesują. W pierwszej kolejności powiedzielibyśmy, że to są właśnie te kwestie wspólnych działań geologicznych. Mamy nadzieję – w przyszłości także wspólnych działań górniczych – mówił polski prezydent.

