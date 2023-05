Tak będzie wyglądać koronacja Karola III. Jest też polski wątek

6 maja 2023

Tego dnia dojdzie do koronacji Karola na króla Wielkiej Brytanii. Karol zostanie 68. władcą Anglii – od 1707 r. ten tytuł jest łączony z koroną Wielkiej Brytanii. W całej wspólnocie brytyjskiej będzie trwał Wielki Weekend Koronacyjny – dwa dni imprez, koncertów i innych wydarzeń, mających uświetnić tę pierwszą od 70 lat koronację.

Arcybiskup Canterbury

Abp Justin Welby jest prymasem Anglii od 2013 r. To on będzie przewodniczył uroczystości (patrz: Westminster, opactwo), on też będzie wykonywał najważniejsze ceremonie koronacyjne (patrz: Namaszczenie świętym olejem). I on też włoży nowemu królowi na głowę koronę.

Buckingham Palace

Główna siedziba brytyjskiego króla i jego rodziny, stanowi centrum dowodzenia monarchii. Jest też najbardziej ikoniczna w kategoriach symboli. Jednym z tych najbardziej rozpoznawalnych jest balkon, z którego monarchowie pozdrawiają poddanych. Taką właśnie scenę będzie można zobaczyć tuż po koronacji – cała rodzina Karola III zbierze się na tym balkonie. Czeka nas scena jak z filmu.

Camilla, królowa

Druga żona Karola, która zostanie królową. Przejdzie pełny ceremoniał jak jej mąż, za wyjątkiem momentu namaszczenia (patrz: Namaszczenie świętym olejem). Będzie miała ona swoją asystę honorową podobną do tej, która towarzyszyć będzie Karolowi (patrz: książę William). U jej boku w czasie uroczystości będą jej dzieci i wnuki.

Diana, księżna

To ona powinna zostać królową – słychać było w całej Wielkiej Brytanii, gdy tylko okazało się, że królem zostanie Karol. Diana to jego pierwsza żona, matka jego synów. Za życia kochana przez Brytyjczyków; jej rozwód z Karolem w 1996 r. stał się wydarzeniem, o którym dyskutowali wszyscy, a jej śmierć w wypadku samochodowym w Paryżu rok później wstrząsnęła całym światem. Tytuł „królowej ludzkich serc” pozostanie przy niej na zawsze.

Edward Fitzalan-Howard