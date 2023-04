Chcą znaleźć „polityczne rozwiązanie” wojny w Ukrainie. Ruch Chin

W środę doszło do rozmowy telefonicznej prezydentów Ukrainy i Chin Wołodymyra Zełenskiego i Xi Jinpinga. Była to pierwsza rozmowa przywódców obu państw od rozpoczęcia przez Rosję pełnoskalowej inwazji w lutym ubiegłego roku.

Xi Jinping rozmawiał z Wołodymyrem Zełenskim

„Odbyłem długą i merytoryczną rozmowę telefoniczną z chińskim prezydentem Xi Jinpingiem. Wierzę, że powołanie ambasadora Ukrainy w Chinach da potężny impuls do rozwoju naszych stosunków dwustronnych” – napisał Zełenski w mediach społecznościowych.

Według chińskiej państwowej telewizji CCTV Xi Jinping powiedział Zełenskiemu, że „rozmowy i negocjacje” są „jedynym sposobem wyjścia” z wojny. – W sprawie kryzysu na Ukrainie Chiny zawsze stały po stronie pokoju, a ich głównym stanowiskiem jest promowanie rozmów pokojowych – powiedział chiński przywódca, a jego wypowiedź cytują państwowe media.

Chiny wyślą delegację do Ukrainy

Chiny zapowiadają wysłanie delegacji do Ukrainy w celu znalezienia „politycznego rozwiązania” konfliktu. „Strona chińska wyśle specjalnego przedstawiciela chińskiego rządu do spraw euroazjatyckich do Ukrainy i innych krajów w celu przeprowadzenia dogłębnej komunikacji ze wszystkimi stronami w celu politycznego rozstrzygnięcia ukraińskiego kryzysu” – poinformowało chińskie MSZ.

Od początku rosyjskiej inwazji Pekin starał się prezentować neutralne stanowisko, ale nigdy jej nie potępił. W w zeszłym miesiącu Xi Jinping przebywał w Moskwie z dwudniową wizytą państwową, podczas której nazwał Władimira Putina swoim „drogim przyjacielem”. W lutym Pekin przedstawił też niejasny 12-punktowy plan pokojowy dla Ukrainy.

Z kolei na początku kwietnia doszło do spotkania Xi Jinpinga z prezydentem Francji. Emmanuel Macron wezwał swojego chińskiego odpowiednika do wykorzystania swoich wpływów w celu przywrócenia pokoju na Ukrainie. – Wiem, że mogę na pana liczyć, by przemówić Rosji do rozsądku i przywrócić wszystkich do stołu negocjacyjnego – powiedział prezydent Francji.