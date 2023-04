Prezydent Turcji otruty po spotkaniu z rosyjskim urzędnikiem? Mnożą się teorie spiskowe

W Turcji trwa kampania przed wyborami prezydenckimi i parlamentarnymi, które odbędą się 14 maja. Recep Tayyip Erdogan po raz pierwszy od 20 lat może stracić władzę. Do tej pory 69-latek nie przegrał wyborów z żadnym przeciwnikiem od 1994 r. i wyborów na burmistrza Stambułu. Erdogan we wtorek 25 kwietnia wygłosił trzy przemówienia. Na koniec prezydent Turcji udał się na rozmowę na żywo do Ulke TV i Channel 7.

Wywiad opóźnił się o 1,5 godz. Po 10 minutach program przerwano, a po kolejnych 10 ponownie wznowiono. – Wczoraj i dziś, to były trudne dni. Dlatego dostałem grypy żołądkowej. W pewnym momencie zastanawiałem się, czy odwołanie programu nie byłoby źle zrozumiane. Ale obiecaliśmy, że do niego dojdzie. Przepraszam publiczność – tłumaczył się Erdogan.

Recep Tayyip Erdogan zabrał głos ws. stanu zdrowia

Turecki przywódca zabrał również głos w mediach społecznościowych. Podziękował za życzenia powrotu do zdrowia i zaznaczył, że odpocznie w domu zgodnie z zaleceniami lekarzy. Erdogan odwołał spotkania w miastach: Kirikkale, Yozgat oraz Sivas. Zastąpił go wiceprezydent Fuat Oktay. Turecki przywódca wyraził nadzieję, że uda mu się wrócić do kampanii wyborczej w czwartek. Oktay w środę podał, że Erdogan trochę się przeziębił.

W sieci pojawiły się różne teorie, że prezydent Turcji miał zawał serca i był hospitalizowany. Według jednej z niepotwierdzonych plotek Erdogan mógł nawet zostać otruty podczas spotkania z rosyjskim urzędnikiem. Wątpliwości dotyczące stanu zdrowia tureckiego przywódcy rozwiał rzecznik tureckiego przywódcy oraz prezydenckie centrum ds. zwalczania dezinformacji.

Wybory w Turcji. Prezydent odwołał część wieców

Fahrettin Altun zaznaczył, że w czwartek Erdogan będzie tylko uczestniczył w ceremonii inauguracji pierwszego w kraju reaktora jądrowego w Akkuyu w formie wideokonferencji. Według TV Halk odwołano wiece prezydenta Turcji w miastach Mersin i Osmaniye. Kanał A Haber podał z koleim że Erdogan ma uczestniczyć w wiecach zaplanowanych na kolejne dni, począwszy od 28 kwietnia.

Czytaj też:

Turcja też nie chce ukraińskiego zboża. Wprowadza zaporowe stawki celneCzytaj też:

Turcja zaczyna wydobycie gazu. Ma największe złoże na Morzu Czarnym