Propagandysta Władimira Putina: Polska przygotowuje się do wojny z Niemcami

Doradca ukraińskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Anton Heraszczenko zamieścił na swoim profilu w mediach społecznościowych fragment rosyjskiego programu. Jeden z ekspertów powiedział w nim, że „zgodnie z ich informacjami, co mają potwierdzać także zachodnie źródła, w Polsce rozpoczęły się ćwiczenia wojskowe”.

Absurdalne słowa w rosyjskim programie. Mina „żelaznej lalki Władimira Putina” mówi wszystko

Mężczyzna kontynuował, że rzekome manewry nie odbywają się na wschodzie, tylko na zachodzie naszego kraju. – Polska przygotowuje się do wojny z Niemcami i żąda od ich czołgów, aby z nimi walczyć. To niesamowite. Ciekawe, prawda? Wcześniej byłoby to nie do pomyślenia. Przy okazji, to są dwa czołowe kraje świata zachodniego i NATO. Nie róbmy sobie nadziei, ale to fakt – mówił komentator w towarzystwie „żelaznej lalki Władimira Putina” Olgi Skabiejewej.

Do tweeta zamieszczonego przez doradcę ukraińskiego MSW w kpiącym tonie odniósł się Radosław Sikorski. „Widać w Moskwie też oglądają TVPiS” – skomentował ironicznie europoseł Platformy Obywatelskiej.

Rosyjscy propagandyści sugerują wojnę Polski z Niemcami

To kolejne tego typu doniesienia, które pojawiają się w ostatnim czasie. Mówił o tym m.in. szef rosyjskiej Służby Wywiadu Zagranicznego. Siergiej Naryszkin przekonywał, że Polska wykorzystując antyniemieckie nastroje przeprowadziła ćwiczenia wojskowe przeciwko symulowanemu wrogowi z Zachodu. Celem miało być zapobieżenie zajęcia polskiego portu w Szczecinie.

Szef rosyjskiego wywiadu wspominał o manewrach Daglesia organizowanych pod koniec marca przez Sztab Generalny Wojska Polskiego. Celem ma być ofensywa w celu zajęcia Szczecina i portu morskiego oraz lotniska Szczecin-Goleniów. Działania miały być prowadzone przeciwko wrogowi położonemu na zachód od naszego kraju opierającemu się na diasporze narodowej zamieszkującej województwo zachodniopomorskie, czyli etnicznych Niemcach.

