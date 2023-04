Operacja „Złota Kula” wchodzi w decydującą fazę. Są kolejne szczegóły koronacji Karola III

Koronacja Karola III zbliża się wielkimi krokami. Ceremonia rozpocznie się w sobotę 6 maja od nabożeństwa w Opactwie Westminsterskim. W momencie koronacji król przyjmie koronę świętego Edwarda. Według zapewnień Pałacu Buckingham ma być to dokładnie ta sama korona, którą wykorzystano do koronacji Henryka III w 1220 roku.

Koronacja Karola III – najnowsze informacje

Przed i po mszy świętej ulicami Londynu przejdą dwie uroczyste procesje. Wiadomo, że oprócz przedstawicieli rodziny królewskiej wezmą w niej udział m.in. premier Rishi Sunak i jego żona Akshata Murty. W dniu koronacji zorganizowane zostaną także pokazy lotnicze z udziałem 60 jednostek należących do RAF-u i Marynarki Wojennej. Co więcej, na zamku Windsor odbędzie się specjalny koncert, podczas którego wystąpią m.in. Katy Perry, Lionel Richie, Take That oraz Andrea Bocelli.

Jak podawało BBC, u boku ojca w w tym ważnym dniu pojawi się książę Harry. Jego żona Meghan Markle pozostanie z dziećmi w Kalifornii, gdzie mieszka na co dzień. W uroczystościach nie będzie także uczestniczyć Sarah Ferguson, księżna Yorku i była żona księcia Andrzeja.

Historyczna rola księżniczki Anny



Z kolei księżniczka Anna – decyzją króla – będzie pełnić historyczną funkcję. Córka Elżbiety II i księcia Filipa wystąpi w roli Gold Stick-in-Waiting, czyli osoby, która ma zapewnić bezpieczeństwo władcy. To właśnie Anna poprowadzi procesję koronacyjną. Brytyjscy komentatorzy nie mają wątpliwości, że w ten sposób Karol chce nagrodzić siostrę za jej lojalność i pełne oddanie służeniu krajowi.

Pałac Buckingham ogłosił, kto będzie pełnił inną historyczną funkcję – królewskiego mistrza, który będzie nosił sztandar. Jak się okazuje, ten zaszczyt przypadnie Francisowi Dymoke'owi, farmerowi i byłemu prezenterowi programów telewizyjnych dla dzieci. To właśnie on nosił sztandar podczas koronacji królowej Elżbiety II a rodzina Dymoke od wielu pokoleń sprawuje feudalny dziedziczny urząd „King's Champion”.

Zwyczaj noszenia królewskiego sztandaru pochodzi jeszcze z czasów Wilhelma Zdobywcy. Wówczas mistrz miał za zadanie wjechać konno do Westminster Hall podczas uroczystości koronacyjnych i wezwać na pojedynek każdego, kto miał zastrzeżenia odnośnie nowego władcy i odmawiał mu prawa do tronu. Z kolei królewskie berło będzie dzierżyć baronowa Floella Benjamin.

