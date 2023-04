Szef BBC rezygnuje po publikacji ważnego raportu. „Popełniłem błąd i przepraszam”

Sprawa dotyczy okoliczności powołania Richarda Sharpa na szefa Rady BBC, które ujawnił „The Sunday Times”. Chodzi o rolę, którą były bankier pracujący Goldman Sachs odegrał w organizacji spotkania pomiędzy sekretarzem Gabinetu Wielkiej Brytanii Simonem Casem oraz kanadyjskim biznesmenem Samem Blythem, będącym dalekim kuzynem Borisa Johnsona, do którego doszło w grudniu 2020 r.

Powodem była pomoc multimilionera dla byłego szefa brytyjskiego rządu, który zmagał się w tamtym czasie z problemami finansowymi. Spotkanie dotyczyło pożyczki na 800 tys. funtów. Kilka tygodni po ten sytuacji Sharp został wskazany przez rząd Wielkiej Brytanii, jako kandydat na nowego przewodniczącego Rady BBC. Po ujawnieniu informacji przez media Sharp był krytykowany za niezgłoszenie potencjalnego konfliktu interesów.

Richard Sharp naruszył rządowy kodeks zarządzania nominacjami publicznymi

Komisarz ds. nominacji publicznych William Showcross polecił zbadanie nominacji Sharpa na stanowisko szefa BBC. W piątek rano opublikowano raport w tej sprawie. Z dokumentu autorstwa adwokata Adama Heppinstalla wynika, że Sharp naruszył rządowy kodeks zarządzania nominacjami publicznymi, nie ujawniając swojego zaangażowania. Naruszenie było „nieumyślne i nieistotne”.

W raporcie stwierdzono, że „istnieje ryzyko” powiązania nominacji Sharpa na stanowisko przewodniczącego Rady BBC z organizacją spotkania. Sharp miał pomóc Johnsonowi w załatwieniu prywatnej sprawy finansowej. To miało wpłynąć na rekomendację byłego premiera. W dokumencie nie stwierdzono, czy Sharp działał celowo. W raporcie podkreślono, że Sharp nie odgrywał „żadnej roli w ułatwieniu, aranżacji lub finansowaniu pożyczki dla Johnsona”.

Pomoc w pożyczce na 800 tys. dla Borisa Johnsona. Szef BBC podał się do dymisji

Naruszenie kodeksu zarządzania dla nominacji publicznych nie oznaczało unieważnienia nominacji. Mimo to Sharp zdecydował się złożyć rezygnację. Przyznał, że powinien ujawnić swoją rolę w organizacji spotkania. Przewodniczący Rady BBC tłumaczył, że nie chce być „rozpraszaczem”. – Popełniłem błąd i za to przepraszam – stwierdził Sharp. Szef BBC pozostanie na swoim stanowisku do czerwca, kiedy zostanie wyznaczony jego następca.

Czytaj też:

Dymisja na szczytach brytyjskich władz. W tle zarzuty o nękanieCzytaj też:

Brytyjski rząd chciał wywołać strach nowym wariantem koronawirusa?