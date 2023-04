Kamień Przeznaczenia opuścił Szkocję po raz pierwszy od ponad 25 lat. Powód jest szczególny

Przygotowania do koronacji króla Karola III są już na ostatniej prostej. BBC poinformowało, że Kamień Przeznaczenia opuścił już zamek w Edynburgu. Do Londynu jest przewożony w specjalnej skrzyni wykonanej ze szkockiego dębu. Dla zapewnienia bezpiecznego transportu eskortuje go szkocka policja. Kamień powróci do Szkocji w ciągu kilku tygodni po koronacji.

Kamień Przeznaczenia opuścił Szkocję

Kamieniem Przeznaczenia nazywany jest 150-kilogramowy blok piaskowca, na którym królowie brytyjscy tradycyjnie siadali podczas koronacji. Mierzy 66 cm długości, 42 cm szerokości i 27 cm wysokości.

Początkowo służył szkockim królom, ale w XIII wieku został skradziony z opactwa Scone przez króla Anglików Edwarda I Długonogiego. Monarcha przewiózł go do Opactwa Westminsterskiego w Londynie i zamknął w drewnianym Krześle Króla Edwarda, na którym do dziś zasiadają królowie i królowe w dniu koronacji. Jako ostatnia tradycji tej poddała się Elżbieta II w 1953 roku.

Obecnie Kamień Przeznaczenia nie jest już w posiadaniu Anglików. Po „700 latach niewoli”, jak to określają Szkoci, wrócił na północ Wielkiej Brytanii, do swoich prawowitych właścicieli. Po oczyszczeniu i pracach konserwacyjnych w 1996 roku trafił na zamek w Edynburgu. Zarządzająca nim organizacja Historic Environment Scotland zgodziła się, by podczas koronacji Karola III kamień na chwilę znów znalazł się w Anglii.

Koronacja króla Karola III. Trzy dni uroczystości

Koronacja odbędzie się w sobotę 6 maja. Wraz z królem Karolem III koronowana zostanie jego małżonka Camilla. Monarcha wyruszy z Pałacu Buckingham do Opactwa Westminsterskiego w Procesji Króla. Nabożeństwo, podczas którego nastąpi koronacja, będzie miało tradycyjny przebieg. Ceremonii przewodniczyć będzie arcybiskup Canterbury Justin Welby.

Po uroczystości tą samą trasą do pałacu wyruszy Procesja Koronacyjna, w której będą uczestniczyć także inni członkowie rodziny królewskiej. Następnie para królewska wraz z rodziną pozdrowią Brytyjczyków z balkonu Pałacu Buckingham.

W niedzielę na Zamku Windsor odbędzie się koncert koronacyjny z udziałem gwiazd. Z kolei poniedziałek 8 maja będzie w Wielkiej Brytanii dniem wolnym od pracy.

