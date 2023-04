Nie żyje amerykański raper. Został dźgnięty nożem pod prysznicem

„Los Angeles Times” podał, że 22-letni Jaime Brugada Valdez, znany jako MoneySign Suede, został zasztyletowany we wtorek wieczorem, gdy brał prysznic. Do zdarzenia doszło w zakładzie karnym w Soledad w Kalifornii.

Śmierć rapera potwierdzili urzędnicy z biura koronera hrabstwa Monterey oraz Kalifornijskiego Departamentu Więziennictwa i Rehabilitacji. Przedstawiciele CDRC przekazali w oświadczeniu, że 22-latek został znaleziony nieprzytomny tuż przed godziną 22 z „obrażeniami wskazującymi na zabójstwo”. Wcześniej, podczas standardowego liczenia osadzonych, strażnicy więzienni odkryli, że nie było go w swojej celi.

– Ludzie są bardzo zszokowani – powiedział w rozmowie z „Los Angeles Times” prawnik rapera Nicholas Rosenberg. – Był bardzo popularnym facetem, bardzo łagodnym. Ludzie go kochali – dodał. Adwokat przekazał też, że trwa dochodzenie.

Odsiadywał wyrok za posiadanie broni

Jeden z osadzonych w Soledad, który poprosił o zachowanie anonimowości z obawy przed odwetem, powiedział w rozmowie z serwisem, że wiadomość o śmierci rapera zaczęła docierać do innych więźniów w środę wcześnie rano, gdy służby odcięły część więzienia i opóźniały podanie śniadania.

MoneySign Suede odsiadywał wyrok w więzieniu w Soledad od stycznia tego roku. Został skazany na 32 miesiące pozbawienia wolności za nielegalne posiadanie broni palnej i złamanie warunków zwolnienia warunkowego po wcześniejszym wyroku – poinformował „The Guardian”.

Wschodząca gwiazda sceny rapowej

Valdez urodził się w rodzinie meksykańskich imigrantów i wychował się w Huntington Park w Los Angeles. Zaczął nagrywać rapowe utwory w wieku 16 lat, a jako nastolatek podpisał kontrakt z Atlantic Records. W 2020 r. hitem stał się jego utwór „Back to the Bag”. Teledysk do niego w serwisie Youtube obejrzało milion osób.

We wrześniu ubiegłego roku ukazał się jego debiutancki album „Parkside Baby”.

