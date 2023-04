Erdoğan znowu nie pojawił się publicznie. To pokłosie problemów ze zdrowiem

Przypomnijmy: kadencja prezydenta Turcji Recepa Erdoğana dobiega końca. Za niewiele ponad dwa tygodnie – a dokładnie 14 maja – odbędą się wybory prezydenckie.

Erdoğan i jego rywal idą łeb w łeb

Rywalizacja o najwyższy urząd w państwie rozegra się pomiędzy Erdoğanem a Kemalem Kılıçdaroğlu, który reprezentuje nie tylko własne ugrupowanie – lewicową Republikańską Partię Ludową – ale zdecydowaną większość tureckiej opozycji. Kandydaturę Kılıçdaroğlu poparł blok sześciu partii.

Jak wynika z najnowszych sondaży, zasiadający w fotelu prezydenta od 2014 r. Erdoğan nie może być pewny zwycięstwa. Z najnowszego sondażu wynika, że obaj kandydaci idą łeb w łeb.

Trzeci dzień nieobecności Erdoğana w przestrzeni publicznej

Choć kampania wyborcza znajduje się już na ostatniej prostej, Erdoğan przestał pojawiać się na spotkaniach z wyborcami. Jak donosi agencja Associated Press, nieobecność Erdoğana trwa już trzeci dzień z rzędu.

W piątek, 28 kwietnia, polityk wprawdzie wziął udział w ceremonii otwarcia mostu w miejscowości Adana na południu kraju, jednak odbyło się to za pośrednictwem łącza internetowego.

Erdoğan ma problemy ze zdrowiem

To pokłosie problemów zdrowotnych 69-letniego Erdoğana. We wtorkowy wieczór, 25 kwietnia, lekarze stwierdzili u niego zapalenie żołądka i jelit. Warto wspomnieć, że w 2011 r. przeszedł on operację jelita grubego.

Czy to oznacza, że Erdoğan będzie zmuszony wycofać się na stałe z polityki? Wątpliwości w tej kwestii rozwiał minister zdrowia Turcji Fahrettin Koca. W czwartek, 27 kwietnia zapewnił, że prezydent "czuje się dobrze" oraz "wróci do swoich obowiązków tak szybko, jak to możliwe".

